Tercer intento de asesinato contra Trump: detenido un hombre armado en un mitin en California

Un hombre, Vem Miller, de 49 años, fue detenido el sábado en un todoterreno negro en la intersección de la avenida 52 y Celebration Drive en Coachella (California) a la salida de un mitin de Donald Trump, según ha trascendido este domingo, en el que ha sido el tercer intento de asesinato contra el ex presidente. Miller fue detenido sin incidentes, según los agentes. Tras la detención, fue fichado en el Centro de Detención John J. Benoit por cargos de posesión de un arma de fuego cargada y posesión de un cargador de alta capacidad. Las autoridades confirmaron que este incidente no comprometió la seguridad del expresidente Trump ni de los asistentes al mitin. Así, la policía ha frustrado un «posible tercer intento de asesinato» contra Trump un minuto antes de que empezase el mitin de Coachella. Vem Miller fue detenido con una escopeta en posesión ilegal, una pistola cargada, un cargador de alta capacidad y pases VIP falsos. Durante la detención, expresó su intención de «matar al presidente».

Como se ha indicado con antelación, el arresto tuvo lugar en un puesto de control en la intersección de la avenida 52 y Celebration Drive en Coachella a las 16:59 del sábado, según ha explicado la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

A beautiful evening in Coachella, California last night. Thank you! pic.twitter.com/zTbN7zpAWl

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2024