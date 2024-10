El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump ha vuelto este sábado al escenario de Butler (Pensilvania), donde sufrió el primer atentado del pasado 13 de julio en el que recibió un disparo en la cabeza cuando iba a pronunciar un mitin de campaña. Bajo una seguridad reforzada, Trump ha pronunciado de nuevo en su discurso de campaña, retomando justo su alocución por las palabras que pronunciaba cuando le dispararon: «Como iba diciendo…», ha indicado Trump mientras la gente ha roto en aplausos. Trump ha acudido con Elon Musk, el multimillonario jefe de Tesla y SpaceX, uno de los grandes donantes de su campaña electoral, y su familia, su hijo Eric Trump y su nuera Lara Trump, entre otros.

Como se puede ver en el vídeo de abajo, Donald Trump ha destacado que «hace exactamente 12 semanas esta tarde, en este mismo terreno, un asesino a sangre fría intentó silenciarme y silenciar al movimiento más grande, el MAGA, en la historia de nuestro país». «Nos encanta MAGA», ha destacado con el acrónimo de su lema de campaña «Make America Great Again» (Hagamos América grande de nuevo, en inglés).

«Durante 16 desgarradores segundos durante los disparos, el tiempo se detuvo cuando este monstruo cruel desató pura maldad desde su posición de francotirador, no muy lejos. Pero de la mano de la providencia y la gracia de Dios, aquel villano no logró su objetivo, no estuvo cerca. No detuvo nuestro movimiento. Él no rompió nuestro espíritu. No hizo menguar nuestra inquebrantable determinación de salvar a Estados Unidos de los males de la pobreza, el odio y la destrucción», ha resaltado Trump en Pensilvania, uno de los estados clave de estas elecciones.

PRESIDENT TRUMP: «Exactly 12 weeks ago this evening, on this very ground, a cold-blooded assassin aimed to silence me and to silence the greatest movement, MAGA, in the history of our country — But by the hand of Providence and the Grace of God, that villain did NOT succeed in… pic.twitter.com/VZ4lbzMJc2

