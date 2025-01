El Supremo de EEUU avala prohibir TikTok por seguridad desde el domingo si su matriz china no la vende

El Tribunal Supremo de EEUU ha confirmado este viernes por unanimidad la ley federal que prohíbe la plataforma TikTok a partir del domingo, 19 de enero, a menos que la empresa matriz con sede en China, ByteDance, la venda. El Tribunal Supremo de EEUU falla en contra de TikTok después de que la plataforma china impugnase ante el Alto Tribunal la norma del Congreso, que prohíbe TikTok en aras de la seguridad nacional de EEUU. Entonces, TikTok se amparó en la libertad de expresión contemplada por la Primera Enmienda. La decisión destaca por haberse tomado en un plazo excepcionalmente breve justo antes de la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero. El presidente electo de EEUU ha invitado al CEO de TikTok Shou Chew a la ceremonia de su toma de posesión y ha confirmado que ha hablado con el presidente de China Xi Jinping sobre este asunto.

Los jueces del Tribunal Supremo consideran que el riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos por los vínculos de la empresa de TikTok con el gobierno de China supera las preocupaciones sobre la limitación de la libertad de expresión. La aplicación tiene 170 millones de usuarios en Estados Unidos. Los jueces del Tribunal Supremo de EEUU se han puesto con su dictamen así del lado del Congreso. Los legisladores han advertido en diferentes ocasiones sobre que China utiliza esta plataforma de TikTok para espiar a Washington y a las empresas de EEUU.

La sentencia de este viernes significa que la plataforma de TikTok podría apagarse -al menos temporalmente- este domingo, 19 de enero, la víspera de la toma de posesión de Donald Trump. En un principio, la venta no parece inminente. La aplicación no desaparecerá de los teléfonos de los usuarios actuales una vez que la ley entre en vigor el 19 de enero. En cambio, los nuevos usuarios no podrán descargarla y no habrá actualizaciones disponibles. Según el Departamento de Justicia, esto acabará por hacer inviable la aplicación.

La decisión unánime asesta un golpe a las operaciones en EEUU de la aplicación TikTok. Sus vídeos cortos representan una de las principales fuentes de información y entretenimiento para decenas de millones de estadounidenses, especialmente los más jóvenes.

El presidente Joe Biden firmó la ley la primavera pasada después de que el Congreso la aprobara con un amplio apoyo de los dos partidos. Entonces, los legisladores afirmaron que la propiedad de la aplicación representaba un riesgo porque la supervisión de empresas privadas por parte del gobierno chino le permitía obtener información sensible sobre estadounidenses o difundir desinformación o propaganda encubiertas.

¿Cómo se prohibirá TikTok en EEUU?

Los operadores de tiendas de aplicaciones como Apple y Google se enfrentarán a importantes sanciones impuestas por la ley si distribuyen y actualizan la aplicación de TikTok. Según la ley, esas empresas pagarían sanciones de hasta 5.000 dólares por usuario que consiga acceder a la app dentro de Estados Unidos si la prohibición entra en vigor.