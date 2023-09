Robert F. Kennedy, candidato a las primarias del Partido Demócrata y sobrino del interfecto ex presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, ha coqueteado una vez más con las teorías de la conspiración al rechazar la explicación del gobierno sobre los ataques terroristas contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.

«No sé qué pasó el 11 de septiembre (…) Sé que sucedieron cosas extrañas, uno de los edificios se derrumbó y no fue alcanzado por un avión», ha manifestado Kennedy durante una entrevista para el podcast del periodista Peter Bergen.

«No quiero discutir ninguna teoría sobre esto porque todo lo que he escuchado son siempre preguntas, no tengo explicación. No tengo conocimiento para ello, pero sé que lo que estás repitiendo no es cierto», ha replicado Kennedy a Bergen cuando este intentaba explicar la versión oficial sobre el Edificio 7 y el 11-S

Kennedy, conocido por sus especulaciones sobre las vacunas contra el coronavirus, se ha referido así a la teoría de la conspiración que rodea al Edificio 7 del World Trade Center, un edificio de oficinas más pequeño que se derrumbó después de que los escombros de las dos torres provocaran incendios en la zona.

Aunque Kennedy ha incidido en que no respalda por completo las teorías alternativas sobre lo ocurrido, sí que ha defendido el derecho de cualquier ciudadano a diferir de las «narrativas oficiales» brindadas por las autoridades. «No siempre acepto las explicaciones oficiales», ha reconocido.

Kennedy ha especulado ya en anteriores ocasiones sobre el coronavirus, cuyos orígenes atribuye a cuestiones racistas y antisemitas; y también ha llegado a afirmar que la Oficina Federal de Investigación (FBI) estuvo involucrada en el asesinato de su tío John Fitzgerald Kennedy.

Robert Kennedy presentó a mediados de abril su candidatura a las primarias del Partido Demócrata si bien, a pesar de haber entrado con bien pie en la carrera, su campaña ha ido perdiendo interés y las últimas encuestas lo sitúan con apenas el 15 por ciento de los apoyos en un duelo contra el presidente Joe Biden, también candidato.