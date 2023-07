Un sacerdote de la iglesia ortodoxa rusa bendice los tanques que van a Ucrania a combatir

La propaganda de guerra en torno a un conflicto determinado es un elemento psicológico que se utiliza para desmoralizar al adversario. La actitud y la voluntad de lucha de un pueblo se basan en el ánimo y ahí no sólo entran las victorias armamentísticas sino también los gestos de los diferentes actores sociales. En este sentido, un vídeo de un sacerdote de la iglesia ortodoxa rusa bendiciendo tanques del ejército ruso que van camino de la guerra contra Ucrania se ha hecho viral en redes sociales con más de 430.000 reproducciones.

Priest of the Russian Orthodox Church blessing tanks on their way to Ukraine to kill Ukrainians in a war of aggression.

The church is a tool of the FSB and GRU.

Has been that way for centuries

July 19, 2023