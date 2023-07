El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha criticado este martes que la OTAN haya planteado una serie de condiciones de cara a considerar la candidatura de Kiev para unirse al organismo y ha subrayado que «parece que no hay disposición para invitar a Ucrania a la OTAN ni para convertirla en miembro de la Alianza».

«Es absurdo y no tiene precedentes que no se fije un calendario ni para invitación ni para la adhesión de Ucrania mientras al mismo tiempo se emiten declaraciones vagas acerca de ‘condiciones’ incluso para invitar a Ucrania», ha dicho Zelenski, antes de destacar que «esto significa que se está dejando una ventana de oportunidad para regatear con la integración de Ucrania en la OTAN en las negociaciones con Rusia».

Así, ha destacado que «para Rusia esto significa motivación para continuar su terrorismo» y ha manifestado que «la incertidumbre es debilidad». «Lo discutiré abiertamente en la cumbre (de la OTAN en la capital de Lituania, Vilna)», ha asegurado el presidente ucraniano en un mensaje publicado a través de su cuenta en las redes sociales.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.

But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023