Rusia y Ucrania intercambian 230 prisioneros tras la ofensiva de Kursk

Rusia y Ucrania han anunciado este sábado, Día de la Independencia de Ucrania, el intercambio de 230 prisioneros de guerra, 115 de cada lado, poco más de dos semanas después de que Kiev lanzara una ofensiva sorpresa en la región rusa de Kursk. Entre ellos, hay casi 50 soldados capturados ucranianos por las fuerzas rusas en la acería Azovstal de Mariupol. Mientras, los rusos son soldados capturados en la ofensiva de Kursk.

El presidente Volodímir Zelenski cumple uno de sus objetivos en la ofensiva en Rusia, en la que ha capturado soldados rusos para poder intercambiarlos, como ha hecho hoy, por ucranianos en este canje, mediado por Emiratos Árabes Unidos: «Otros 115 de nuestros defensores han regresado hoy a casa. Se trata de soldados de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, la Marina y el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras», según ha declarado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que ha publicado fotos de los soldados envueltos en banderas de Ucrania.

«Nos acordamos de todos. Los estamos buscando y haciendo todo lo posible para traerlos a todos de vuelta», ha reconocido Zelenski.

«Esto ayuda a avanzar en la liberación de nuestros militares y civiles del cautiverio ruso. Doy las gracias a nuestro equipo y a nuestros socios, los Emiratos Árabes Unidos, por traer a nuestra gente de vuelta a casa», ha destacado Zelenski.

Another 115 of our defenders have returned home today. These are warriors of the National Guard, the Armed Forces, the Navy, and the State Border Guard Service.

We remember everyone. We are searching for them and making every effort to bring them all back.

I am grateful to each… pic.twitter.com/XiMAeANsOd

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2024