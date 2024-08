Así está siendo la ofensiva ucraniana en Rusia: cómo han conseguido poner en evidencia a Vladimir Putin

La velocidad y magnitud de la ofensiva ucraniana en Rusia de este mes, la primera vez que una fuerza militar extranjera ocupa suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial, ha sorprendido a los soldados rusos, que han sido atrapados tras las líneas enemigas. ¿Cómo ha sido la ofensiva ucraniana en Rusia? ¿Cómo han conseguido poner en evidencia a Vladimir Putin los soldados de Volodímir Zelenski?

Los ucranianos han sido dirigidos por unidades de guerra electrónica que se han infiltrado en las comunicaciones y los drones rusos. Después, las unidades de la reserva estratégica de Ucrania han cruzado la frontera el 6 de agosto y han tomado 82 ciudades y pueblos de la región rusa de Kursk. La clave del éxito ha destacado en las defensas aéreas, la artillería de apoyo y las interferencias para impedir que los militares rusos se comunicaran. La protección térmica de sus chalecos antibalas también ha ayudado a los soldados ucranianos a eludir los drones detectores de calor.

En total, Ucrania ha hecho 2.000 prisioneros y se ha apoderado de aproximadamente la misma cantidad de territorio que Rusia ha arrebatado a Ucrania desde principios de año en ofensivas intensas y con gran número de víctimas.

La fuerza se ha formado protegida por la espesura de los bosques durante el verano a lo largo de las carreteras rurales de la región de Sumy, en el noreste de Ucrania.

