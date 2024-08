Medvedev también ha señalado que Rusia no negociará con Ucrania hasta que esté «completamente derrotado», especialmente tras la ofensiva de Ucrania sobre Kursk y el ataque contra Moscú. «Después del acto terrorista de los neonazis en la región de Kursk, todo encajó. Se acabó la charla inútil de intermediarios no autorizados sobre el tema de un mundo hermoso. Ahora todos lo entienden, aunque no lo digan en alto. Entienden que no hay más negociaciones hasta que el enemigo sea completamente derrotado», ha manifestado Medvedev en redes sociales.