El Ayuntamiento de Mariúpol ha denunciado este miércoles la destrucción por parte de las fuerzas rusas del principal teatro de la ciudad, que estaba sirviendo como refugio para «cientos» de personas.

«Las tropas racistas han destruido de manera cínica y deliberada el Teatro Dramático en el corazón de Mariúpol. El avión ha lanzado una bomba sobre un edificio en el que se escondían cientos de residentes pacíficos», ha denunciado el Ayuntamiento de la ciudad.

«Todavía es imposible estimar la magnitud de este acto horrible e inhumano porque las áreas residenciales de la ciudad continúan siendo bombardeadas», han señalado estas mismas fuentes, que todavía no han podido precisar el número de víctimas que el ataque habría dejado.

Totalmente destruidos

Según este mismo comunicado, la parte central del teatro y la entrada al refugio antibombas del edificio han quedado totalmente destruidos como consecuencia del ataque. El teniente de alcalde de la ciudad, Serhiy Orlov, ha contado a la BBC que entre 1.000 y 1.200 personas se habían refugiado en el edificio.»Es imposible encontrar palabras que puedan describir el nivel de crueldad y cinismo con el que los agresores rusos están destruyendo a la población civil. Mujeres, niños y ancianos están en el punto de mira del enemigo. Estas son personas pacíficas completamente desarmadas. Es obvio que el único objetivo del Ejército ruso es el genocidio del pueblo ucraniano», han denunciado las autoridades locales.

⚡️Russians drop a heavy bomb on Mariupol theater where hundreds are sheltering.

The number of casualties is yet unknown.

Photo: Telegram channel MariupolNow. pic.twitter.com/8mgY9brR8E

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 16, 2022