Qué hacía Trump subido al techo del Ala Este en agosto: tres meses después se ha resuelto el enigma

El presidente de EEUU, Donald Trump, apareció por sorpresa el 5 de agosto subido al techo de un edificio del Ala Este, la zona destinada a las oficinas de la primera dama y su personal.

Cuando lo vieron los periodistas arriba, observando, le preguntaron sorprendidos qué hacía ahí: «¡Echando un vistazo!», dijo.

«Baje y hable con nosotros. ¿Está considerando alguna renovación?», preguntó un periodista entonces que no iba muy desencaminado. Por toda respuesta, sólo dijo: «¡Hola Peter! Jajaja!». Y se dirigió a la derecha para bajar del tejado.

Casi tres meses después, ya sabemos qué hacía Trump subido al techo del edificio del Ala Este, ya que él mismo ha revelado este martes que planea construir «un salón de baile con capacidad para 999 personas».

Las imágenes de la demolición se han viralizado este martes en todos los medios y redes, levantando una gran polémica al derribar parte de un edificio histórico, la Casa Blanca.

Los equipos de demolición comenzaron este martes a derribar parte de la Casa Blanca para dar paso a la construcción del deseado salón de baile de Trump, un proyecto que el propio mandatario había asegurado que no interferiría con el edificio existente. Por eso ha sido toda una sorpresa ver cómo una máquina retroexcavado demolía parte del Ala Este para construir el futuro salón de baile.

Según asegura The Washington Post, la retroexcavadora trabaja sobre el Ala Este, mientras que miembros del Servicio Secreto y otros observadores vigilaban las obras desde las escaleras del Departamento del Tesoro. A pesar de los ruidos de construcción, el proyecto no era fácilmente visible para el público debido a las vallas que delimitan los terrenos, por lo que hasta hoy ha sido una sorpresa.