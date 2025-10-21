Arsenal – Atlético de Madrid y Villarreal – City en directo hoy: cómo va y última hora de los partidos de Champions League en vivo online

El Atlético de Madrid visita este martes al Arsenal en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26, duelo en el que buscará repetir triunfo en Europa y estrenarse como visitante en lo que va de curso para olvidar su primera derrota en Anfield, ante un conjunto inglés, líder de la Premier League, y pleno de confianza refugiado en su fiabilidad ofensiva y defensiva en su feudo.

Simeone solo tendrá la baja de Johnny Cardoso, al que, en principio, volverá a suplir Koke Resurrección junto a Pablo Barrios, y podrá contar con los Álex Baena, Thiago Almada, Nico González y compañía en la zona ofensiva, claves para dar clarividencia al ataque rojiblanco. Una faceta ofensiva que volverá a estar encabezada por un Julián Álvarez autor de siete goles en lo que va de curso que, sin embargo, no marca desde la última jornada de Champions.

El Villarreal CF intentará estrenar este martes su casillero de victorias en la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026, aunque para ello tendrá que sorprender en el Estadio de la Cerámica a un aspirante al título como el Manchester City inglés que entrena Pep Guardiola y que llega con la amenaza de Erling Haaland.

El conjunto castellonense ha tenido un arranque difícil en su retorno a la máxima competición continental, pero encajar una nueva derrota le dejaría poco margen de fallo de cara a un calendario restante algo más asequible, aunque con dos visitas complicadas al Signal Iduna Park y el Bay Arena en Alemania.