Arsenal – Atlético de Madrid y Villarreal – City en directo hoy: cómo va y última hora de los partidos de Champions League en vivo online

El Atlético de Madrid visita este martes al Arsenal en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26, duelo en el que buscará repetir triunfo en Europa y estrenarse como visitante en lo que va de curso para olvidar su primera derrota en Anfield, ante un conjunto inglés, líder de la Premier League, y pleno de confianza refugiado en su fiabilidad ofensiva y defensiva en su feudo.
Simeone solo tendrá la baja de Johnny Cardoso, al que, en principio, volverá a suplir Koke Resurrección junto a Pablo Barrios, y podrá contar con los Álex Baena, Thiago Almada, Nico González y compañía en la zona ofensiva, claves para dar clarividencia al ataque rojiblanco. Una faceta ofensiva que volverá a estar encabezada por un Julián Álvarez autor de siete goles en lo que va de curso que, sin embargo, no marca desde la última jornada de Champions.
El Villarreal CF intentará estrenar este martes su casillero de victorias en la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026, aunque para ello tendrá que sorprender en el Estadio de la Cerámica a un aspirante al título como el Manchester City inglés que entrena Pep Guardiola y que llega con la amenaza de Erling Haaland.
El conjunto castellonense ha tenido un arranque difícil en su retorno a la máxima competición continental, pero encajar una nueva derrota le dejaría poco margen de fallo de cara a un calendario restante algo más asequible, aunque con dos visitas complicadas al Signal Iduna Park y el Bay Arena en Alemania.
Min 25
¡La ha tenido el Atlético de Madrid!
Se confía y mucho Raya en la salida de balón y es algo que aprovecha Julián para disparar con la portería vacía pero no afina por poco.
Min 21
¡Se adelanta el Dortmund!
¡LA-TI-GA-ZO DE NMECHA! Menudo misil imparable para Kotarski que pone a mandar al BVB en Copenhague.
Min 19
Se duele Oblak
Le ganó el mano a mano a Saka, que se quedaba solo ante él. Le tapa los espacios, la saca con el hombro pero deja la rodilla atrás. Parece que podrá continuar Oblak.
Min 17
¡SE ADELANTA EL CITY!
Erling Haaland no perdona, más si el Villarreal no muerde. Buen centro por la derecha y el noruego se adelanta a su par para empujar la pelota y poner el primero para el Manchester City.
Min 14
¡Lewis-Skelly!
Otra del Arsenal. Ahora fue Lewis-Skelly el que dispara cruzado con la zurda pero no ve portería. Buena circulación de los gunners.
Min 12
Los ingleses dominan
Tanto Arsenal como Manchester City han salido dominadores ante Atlético de Madrid y Villarreal, que las ven venir y aguantan en estos primeros compases.
Min 7
¡Primer gol del PSG!
Se adelanta el PSG ante el Leverkusen. Córner sacado en córner, centro lateral de Nuno Mendes para que Pacho haga el 0-1.
Min 4
¡LE SALVA EL LARGUERO AL ATLÉTICO!
¡Latigazo de Eze que repele la zaga pero se va directa al larguero! Oblak recula pero no llegaba y el rechace le cae plácido para el disparo a Rice que no coge portería.
Min 3
Doble susto para el Inter
Vaya triple aparición de Sommer para mantener al Inter con el 0-0. El Union Saint-Gilloise ha dado un par de sustos.
Min 1
¡Comienzan siete partidos de Champions League!
- Newcastle – Benfica
- PSV – Nápoles
- Leverkusen – PSG
- Union Saint-Gilloise – Inter de Milán
- Copenhague – Borussia Dortmund
- Villarreal – Manchester City
- Arsenal – Atlético de Madrid
Recordamos alineaciones
Atlético de Madrid: Oblak; Giménez, Llorente, Hancko, Le Normand; Koke, Barrios, Giuliano, Nico; Sorloth y Julián Álvarez.
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyokeres y Martinelli.
Manchester City: Donnarumma, Nunes, Stones, Dias, Gvardiol, Nico, Lewis, Bernardo (C), Savinho, Doku, Haaland
Villarreal: Junior; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Santi, Thomas, Gueye, Pepe y Mikautadze.
Acaban los dos partidos iniciales
Finalizan los partidos de la jornada que comenzaron antes. El Barcelona golea al Olympiacos por 6-1 mientras que Kairat y Pafos firman el 0-0 inicial.
En media hora, siete partidos
A las 21:00 horas comienzan otros siete partidos de esta tercera jornada de Champions League, a cada cual mejor:
- Newcastle – Benfica
- PSV – Nápoles
- Leverkusen – PSG
- Union Saint-Gilloise – Inter de Milán
- Copenhague – Borussia Dortmund
- Villarreal – Manchester City
- Arsenal – Atlético de Madrid
En juego dos partidos
En estos momentos están llegando a su final dos partidos de esta jornada de Champions League. El Barcelona vence holgadamente al Olympiacos por 6-1 mientras que Kairat y Pafos empatan a cero.
La alineación del Arsenal
El once que enfrentará al Atlético: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyokeres y Martinelli.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️
💪 Lewis-Skelly at the back
👊 Rice controlling in the middle
⚡️ Martinelli on the wing
Let's pick up where we left off, Gunners.
— Arsenal (@Arsenal) October 21, 2025
La alineación del City
Así sale el Manchester City: Donnarumma, Nunes, Stones, Dias, Gvardiol, Nico, Lewis, Bernardo (C), Savinho, Doku, Haaland
Así sale el equipo ante Villarreal 🚨 pic.twitter.com/v59fQC1JHN
— Manchester City (@ManCityES) October 21, 2025
Alineación del Villarreal
Así sale el Villarreal ante el Manchester City: Junior; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Santi, Thomas, Gueye, Pepe y Mikautadze.
🟡 ONCE INICIAL 🟡 pic.twitter.com/XgJ68gmqJl
— Villarreal CF (@VillarrealCF) October 21, 2025
Alineación del Atlético de Madrid
Con estos once jugadores sale el Cholo Simeone ante el Arsenal: Oblak; Giménez, Llorente, Hancko, Le Normand; Koke, Barrios, Giuliano, Nico; Sorloth y Julián Álvarez.
XI 💫🔴⚪ pic.twitter.com/8Hs5JJtnTp
— Atlético de Madrid (@Atleti) October 21, 2025
¡Bienvenidos al Arsenal-Atlético y al Villarreal-Manchester City!
Resta una hora para que arranquen dos partidazos de Champions con dos equipos españoles de por medio. El Atlético visita al Arsenal de Arteta sin conocer la victoria a domicilio esta temporada. Y el Villarreal no sabe lo que es ganar este curso en Champions.
Min 26
¡Perdona el Leverkusen!
Tuvo una pena máxima el Bayer Leverkusen, con el lanzamiento de Grimaldo que no aprovecha para poner de nuevo el empate ante el PSG.