El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han mantenido este jueves una nueva conversación telefónica con la guerra de Ucrania como asunto de fondo.

Durante la misma, Putin dijo a Trump que Moscú no se desviará de sus objetivos en Ucrania pese a los llamamientos de su colega a un cese de hostilidades, según ha informado el Kremlin.

«Rusia no se desviará de sus objetivos», aseguró el asesor presidencial de política internacional, Yuri Ushakov, en rueda de prensa telefónica. Ushakov ha señalado que Putin explicó a Trump que Rusia persistirá en abordar las «causas fundamentales» del conflicto con Ucrania, origen de la actual confrontación. Por su parte, Trump ha reiterado la necesidad de un cese rápido de las hostilidades, según confirmó el asesor presidencial.

En la conversación, que se ha extendido durante una hora y ha sido la sexta entre ambos líderes este año, Putin ha informado a Trump sobre el cumplimiento de medidas humanitarias acordadas con Ucrania en las recientes negociaciones en Estambul, y ha afirmado que «Rusia está abierta a continuar el diálogo con Kiev».

Vladímir Putin ha subrayado que «seguimos buscando una resolución política y negociada para el conflicto», ha destacado Ushakov, aunque aclaró que no se discutió específicamente una tercera ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev. Además del tema ucraniano, los presidentes han tratado en detalle la situación del programa nuclear iraní y Siria.

La parte rusa ha destacado la importancia de «resolver los problemas y conflictos exclusivamente por vías políticas y diplomáticas», ha dicho Ushakov. Asimismo, ha indicado que no se ha abordado el reciente anuncio de Washington sobre la suspensión de envíos de ciertos tipos de armas estadounidenses a Ucrania. «Ese tema no se mencionó en esta conversación», ha precisado Ushakov. El asesor también ha señalado que Putin y Trump no discutieron la posibilidad de una futura cumbre.