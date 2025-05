Trump carga contra Putin tras el último ataque a Ucrania: «Se ha vuelto loco, sólo causa problemas»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado en la madrugada de este lunes que Vladímir Putin, su homólogo político, se ha vuelto «completamente loco» tras un nuevo ataque aéreo ruso a Kiev, donde han fallecido 13 personas. Así lo ha señalado en su red social, Truth, donde también ha señalado que también se está «matando innecesariamente a un montón de gente».

«Siempre he tenido muy buena relación con Vladímir Putin, pero algo le ha pasado», ha asegurado el magnate. «Se están disparando misiles y aviones no tripulados contra ciudades de Ucrania, sin motivo alguno», ha añadido. «Siempre dije que él quiere toda Ucrania, no solamente un pedazo, pero si lo intenta, llevará a Rusia a la perdición», ha señalado.

Y es que, Trump ha advertido a Putin de que si continúa con este tipo de ataques a Ucrania «llevará a la caída de Rusia» si demuestra querer «toda Ucrania, no sólo un pedazo de ella». Trump también dijo que no está «nada contento» con Putin y que consideraba sancionar nuevamente a Rusia: «Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me he llevado bien con él, pero está enviando cohetes a ciudades y matando gente, no me gusta esto en absoluto», agregó.

El dirigente estadounidense tampoco se olvidó de Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania, al estimar que «no le hace ningún favor a su país al hablar de la manera en que lo hace». «Todo lo que sale de su boca provoca problemas. No me gusta, sería mejor que pare», insistió. El mandatario ucraniano ha defendido que «sin una presión realmente fuerte sobre los dirigentes rusos, esta brutalidad no puede detenerse. Las sanciones ciertamente ayudarán».

El mensaje de Trump concluye con una crítica a su predecesor en la Casa Blanca, Joe Biden, asegurando que esta es la guerra de «Zelenski, Putin y Biden, no la de Trump». «Yo sólo estoy ayudando a apagar los grandes y feos incendios, que han sido iniciados por medio de una gran incompetencia y odio», ha agregado.