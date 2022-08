El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, han coincidido este viernes en su interés para acelerar los trámites de una visita de expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a la central ucraniana de Zaporiyia, con la intención de evaluar el impacto de los combates en sus alrededores entre Ucrania y Rusia, que han amenazado el funcionamiento y las medidas de contención de la instalación.

Por su parte, Rusia, ha manifestado que son los Ucranianos los que están tratando de desestabilizar la toma rusa de la central, ya que, en ningún caso, se ha convertido en un polvorín. Datos que no reflejan lo que las imágenes que se han difundido muestran en la central nuclear más potente del mundo.

«Putin y Macron han destacado la importancia de enviar esta misión a Zaporiyia lo antes posible», ha explicado el Kremlin en un comunicado recogido por la agencia rusa TASS sobre la visita de responsables de la agencia nuclear de la ONU. En la conversación, de nuevo, según el Gobierno ruso, Putin ha culpado a Ucrania de los ataques a las instalaciones que «podrían provocar una catástrofe a gran escala».

Esta es la primera conversación entre los mandatarios desde el 28 de mayo, cuando sostuvieron una conversación telefónica a tres con la participación del canciller alemán, Olaf Scholz.

