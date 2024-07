Primeras declaraciones en exclusiva de Cake Minuesa tras ser secuestrado por Maduro: «Tuve mucho miedo»

El reportero de OKDIARIO Cake Minuesa ya se encuentra en suelo español tras haber sido secuestrado y deportado por el régimen chavista del narcodictador Nicolás Maduro. El periodista se encontraba en Caracas en el momento del arresto, ciudad a la que había viajado días antes como enviado especial para la cobertura de las elecciones presidenciales de Venezuela en las que Maduro se ha autoproclamado de nuevo presidente tras consumar el fraude electoral.

El reportero de OKDIARIO ha relatado que fue deportado a Colombia sin que se le informara del motivo, y todo después de hackearle el móvil y dejarle sin datos y sin aplicaciones de mensajería. Es decir, tirado en Colombia e incomunicado.

Además, recibió «un trato inhumano». Sólo le dijeron que le devolvían a España y, finalmente, «los hermanos colombianos entendieron la situación» aunque en un principio le denegaron la entrada.

«Me detuvo el gobierno chavista tras una jornada maratoniana acompañando a María Corina Machado y enseñando la verdad de Venezuela desde la mañana, por las calles de Caracas, hasta las 3:oo horas de la madrugada con el fin de las elecciones», relata.

Volvía al hotel para recoger algunas cosas tras dos días fuera trabajando en la cobertura de las elecciones, y los agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana le estaban esperando para arrestarlo arbitrariamente y lo trasladarlo a paradero desconocido. Pasó casi una jornada completa detenido.

No tenía notificación de su persecución «más que por el ambiente dictatorial y la radical inexistencia de libertad», explica: «Al parecer, enfadas al gobierno si das la cara en la calle y escuchas al pueblo, como hacíamos en nuestros reportajes de OKDIARIO». Tampoco en ese momento le informaron de la razón por la que los tenía que acompañar, únicamente repetían frases sueltas y sin sentido.

Desde las 3:00 horas de la mañana estuvo encerrado en un coche en el aeropuerto, sin que le permitieran ir al baño. Cuando le dejaron hacerlo, seis horas después, le dijeron que se «limpiara con los calcetines» y no lo dejaron sólo en ningún momento, no le dieron ningún tipo de intimidad. Estuvo rodeado por 14 policías y soldados y le grabaron en todo momento y le obligaban a decir que no le «han tratado mal físicamente».

Es más, le dieron un papel a firmar para confirmar ese supuesto trato, aunque en ella se mencionaba la palabra «psíquicamente», a lo que Cake Minuesa respondió que lo que le habían hecho era una «tortura». Respondieron con risas y con intimidación.

Asimismo, le preguntaron «si ETA se considera una banda terrorista». «Casi 1.000 muertos y 3.500 atentados lo avalan. Vosotros acogéis a etarras desde hace más de 25 años y no los encuentran, mientras que a mí en dos días me han capturado sin ser un terrorista», espetó el reportero. Tras todo ello, le hicieron subir a un avión cuyo destino desconocía, el mismo que le llevó a Colombia.

«Estoy bien y agradecido al equipazo de OKDIARIO por la oportunidad de dar voz a los héroes de Venezuela. A Juan Pablo Guanipa, al equipo de María Corina Machado y los activistas cuyos nombres no puedo dar por motivos obvios», declara: «Eso sí, Dios proveerá y Venezuela volverá a ser libre y yo también volveré a poner un espejo en las mentiras de su dictadura, para vergüenza de Zapatero, Monedero y el Gobierno de Sánchez».

El régimen chavista lo liberó tras intensas y discretas gestiones realizadas por el Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares y la embajada de España en Caracas con la Vicepresidencia de Exteriores venezolana.