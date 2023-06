Polémica en el Orgullo gay de Boston: niños con banderas LGTBI desfilan junto a hombres semidesnudos

Una nueva polémica relacionada con el orgullo gay ha ocurrido en Boston, Estados Unidos. La comunidad LGTBI ha organizado un desfile por la ciudad norteamericana que ha incluído niños de diferentes escuelas que portaban banderas arcoíris y hombres semidesnudos con vestimentas de cuero.

Los menores han desfilado por la ciudad con grandes carteles que hacían referencia a sus centros educativos como el Lexington Montessori School y con diferentes banderas del colectivo LGTBI mientras eran coreados por cientos de personas. Cabe decir que el colegio Lexington es una escuela privada que tiene como objetivo «proporcionar un entorno seguro, física y emocionalmente a los alumnos». De esta forma, afirman en su página web, han podido lidiar con «los efectos de la pandemia» y promover su compromiso «con el antirracismo y la justicia social».

La escuela no esconde que su filosofía es proteger el multiculturalismo y la justicia social, filosofías cercanas al progresismo político. «Implícito dentro de la filosofía Montessori está el concepto de una escuela multicultural. A través de nuestro plan de estudios, trabajamos para reconocer y explorar las diferencias entre nosotros y en el mundo. Queremos que los niños aprendan a comprender y valorar múltiples perspectivas, identificar y rechazar estereotipos y prejuicios, y trabajar por la equidad y la justicia dentro de la escuela.

Otro de los centros privados participantes en el desfile bostoniano es el Birches School, un colegio cuyo uno de sus lemas es «la diversidad, la equidad y la inclusión» entre los alumnos.

Este tipo de polémicas no son nuevas en Estados Unidos. Este medio publicaba, el pasado 5 de junio, como un rapero LGTBI llamado Realxman cantó una canción sobre la conversión de heterosexuales a la homosexualidad y sobre el sexo anal delante de menores. Este hecho ocurrió en Tempe, Arizona, donde este artista, vestido con ropas de cuero y prendas rosas, se paseaba entre el público cantando letras sobre sexo delante de menores de edad.

En este sentido, la ciudad arizoniana, celebró su primera fiesta del orgullo anual para todas las edades. Entre el público se podían ver a padres bailando con sus hijos al son de las letras del rapero LGTBI.

INSANE: Tempe AZ’s first annual ALL AGES “Pride Party” featured a LGBTQ rapper performing songs about GAY/ANAL SEX and converting straight men GAY through sex acts to a crowd that included INFANTS & CHILDREN

LGBTQ ADULTS can be seen dancing along with kids, alcohol was sold pic.twitter.com/KlcaISFUmz

— Drew Hernandez (@DrewHLive) June 5, 2023