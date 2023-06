Niños canadienses pisotean banderas LGTBI en una protesta contra el adoctrinamiento en las aulas

Un grupo de niños canadienses jaleados por sus padres han pisoteado varias banderas arcoíris del colectivo LGTBI en una manifestación a favor de la educación y contra el adoctrinamiento en las aulas. La marcha ha tenido lugar en Ontario donde se han reunido cientos de personas con carteles reivindicativos en contra del globalismo y del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. «Dejad a nuestros hijos en paz», ha sido una de las consignas más coreadas.

La escena se ha hecho viral por un video publicado en redes sociales donde se ve a los pequeños acompañados de sus madres, algunas de ellas vestidas con la tradicional prenda islámica Hijab. Mientras que los niños pisan las banderas, la persona que graba afirma que esto es un mensaje claro hacia el progresismo que quiere imponer el adoctrinamiento LGTBI en los colegios. «Estamos aquí en las protestas. Hay muchos niños pequeños con sus padres árabes y están pisoteando la bandera del orgullo. La comunidad árabe está enviando un mensaje al mundo woke de que no están aceptando esto. Damas y caballeros, dejen a los niños en paz», ha dicho.

Precisamente, hace unos días, aparecía otra polémica en redes sociales a cuenta de un colegio católico en New Foundland, Canadá. Este centro educativo llamado St Matthew’s celebró una fiesta LGTBI con motivo del orgullo gay en la que los profesores recibieron a los menores vestidos como unicornios rosas y portando banderas del arcoíris. Al parecer para esta escuela su perfil religioso no importa. A pesar de que impartan una educación basada en la doctrina social de la Iglesia esto no fue un impedimento para que el colegio hiciera una fiesta a favor de un colectivo que es mayoritariamente crítico con el Vaticano.

En este sentido, Canadá se ha inclinado desde hace años a favor de las exigencias del colectivo. El mismo primer ministro Justin Trudeau, se disculpó entre lágrimas en 2017 con las personas LGTBI. «El 28 de noviembre, el Gobierno ofrecerá una disculpa formal a los canadienses LGBTQ2 en la Cámara, por la persecución y las injusticias que han sufrido, y para avanzar juntos en el camino hacia la igualdad y la inclusión», dijo el presidente canadiense a través de sus redes sociales.

