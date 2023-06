Banderas LGTBI y profesores vestidos de unicornios: así recibe un colegio de Canadá a sus alumnos

Un vídeo que visibiliza el adoctrinamiento de los niños bajo el colectivo LGTBI en las escuelas de Canadá ha levantado una nueva polémica en las redes sociales donde acumula miles de reproducciones. En él se ve cómo un colegio recibe a sus alumnos con carteles a favor del orgullo gay, banderas LGTBI de todo tipo y profesores vestidos de unicornios rosas con arcoíris. Puede apreciarse incluso como utilizan a algunos alumnos para ondear banderas de este colectivo.

Ocurrió en New Foundland, Canadá, en un colegio católico llamado St Matthew’s. Ahora bien, para esta escuela su perfil religioso no importa. A pesar de que impartan una educación basada en la doctrina social de la Iglesia esto no ha sido impedimento para que el colegio hiciera una fiesta a favor de un colectivo que es mayoritariamente crítico con Roma.

La polémica, que ha saltado a las redes, ha sido recogida por la ex diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, Alicia Rubio, en sus redes sociales: «Es una escuela católica. Se llama St Matthew’s. Está en New Foundland, Canadá. Si no hubiera adoctrinamiento LGTBI y no fuera el mes del orgullo gay parecería algo inocente e infantil. Sin embargo, es origen de un montón de niños engañados y vidas rotas», ha dicho la ex de Vox.

Rubio se ha formulado varias preguntas al respecto de este video. «¿Alguien cree que el lobby LGTBI esta allí discriminado o perseguido y debe enseñar inclusividad? ¿Qué pintan en las aulas de los niños? ¿No es esto un privilegio inexplicable? ¿No es esto promoción de la LGTBsexualidad?».

En este sentido, Canadá se ha inclinado desde hace años a favor de las exigencias del colectivo. El mismo primer ministro Justin Trudeau, se disculpó entre lágrimas en 2017 con las personas LGTBI. «El 28 de noviembre, el Gobierno ofrecerá una disculpa formal a los canadienses LGBTQ2 en la Cámara, por la persecución y las injusticias que han sufrido, y para avanzar juntos en el camino hacia la igualdad y la inclusión», dijo el presidente canadiense a través de sus redes sociales.

On November 28, the Government will offer a formal apology to LGBTQ2 Canadians in the House – for the persecution & injustices they have suffered, and to advance together on the path to equality & inclusion. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 19, 2017

No sólo esto, sino que un año antes, en 2016, Trudeau participó en la marcha del orgullo gay en la ciudad de Toronto donde declaró que su gobierno estaba estudiando utilizar un indicador neutral de sexo en documentos de identidad. Esta medida ya es utilizada en Australia y Nueva Zelanda donde se permite el uso del término «X», como indeterminado o no especificado, en los pasaportes.