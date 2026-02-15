El palestino que escapó de Gaza y se convirtió al judaísmo: «Elegí la vida y no la muerte»

Dor Shachar nació con el nombre de Ayman Abu Soobuc en la Franja de Gaza, sobrevivió a la radicalización infantil y construyó una nueva vida en Israel, adoptando el judaísmo y denunciando la educación basada en el odio. Acaba de publicar el libro De las tinieblas a la luz: el alma que escapó de Gaza. «Elegí la vida y no el odio»: es la historia de Dor Shachar, el palestino que escapó de Gaza y se convirtió al judaísmo. Dor Shachar sobrevivió a los crímenes de los atentados de Hamás en la Franja de Gaza, la radicalización infantil y el adoctrinamiento de los terroristas en las escuelas de la ONU de la UNRWA, controladas por Hamás. Advierte y critica la política de puertas abiertas de algunos países de la Unión Europa ante la inmigración musulmana.

Nació en Jan Yunis (Franja de Gaza), Ayman Abu Soobuc creció rodeado de los líderes terroristas de Hamás como Yahya Sinwar, Mohammed Deif y Yahya Ayyash, considerados héroes locales. Desde pequeño fue testigo de escenas extremas de violencia: ejecuciones de personas acusadas de colaborar con Israel, torturas públicas, decapitaciones y actos diseñados para inculcar miedo y obediencia. Recuerda: «Vi cabezas rodando por los mercados y personas golpeadas y escupidas por la multitud. Así crecí, viendo muchas cosas».

La escuela de la ONU, educación del odio

PREGUNTA.- ¿Cuál es su primer recuerda de la violencia de los terroristas de Hamás?

RESPUESTA.- Mis vecinos eran [los líderes terroristas] Yahya Sinwar, Mohammed Deif y Yahya Ayyash. Los llamaban los héroes. Recuerdo que cuando era niño, fui con mi madre al mercado a hacer la compra y vi la cabeza de un hombre rodando como una pelota y mucha, mucha sangre. Miré hacia atrás para ver quién había hecho eso. Vi a Yahya Sinwar con un gran cuchillo en la mano, chorreando sangre, y dijo que era un colaborador de los judíos. Metió el gran cuchillo en una bolsa blanca con la inscripción «UNRWA» y se marchó.

P.- ¿Qué hizo el resto?

R.- Toda la gente del mercado empezó a gritar «Alá es grande» y escupieron y golpearon el cadáver. Así es como crecí. Vi muchas cosas. Vi a personas a las que les cortaron las piernas y las manos y luego la cabeza, y hay quienes los colgaron de postes eléctricos hasta que murieron. Los ataron por las piernas a los coches y los arrastraron con tanta fuerza que no quedó nada de ellos, y son sospechosos de colaborar con Israel.

P.- ¿Cómo fue el adoctrinamiento de Hamás?

R.- Mi padre me matriculó en la escuela de la UNRWA [la agencia de la ONU en la Franja de Gaza] y en la escuela de la UNRWA. Nos enseñaron que los judíos eran asesinos de niños, mujeres, hombres y ancianos que habían sido testigos de las labores agrícolas de vuestro abuelo. Nos decían: «Matad a los judíos y recuperad la tierra». Todos los niños de la escuela empezaron a gritar: «¡Alá es grande! Muerte a los judíos, muerte a América».

P.- ¿Qué hizo usted?

R.- Yo no participé. El profesor me pegó. Me dijo: «¿Por qué no participas con los demás niños en gritar muerte a los judíos? Muerte a América». Me envió a casa. Así crecimos, así nos educaron. Mis vecinos, los que estudiaban conmigo en el colegio, salieron de Gaza y vinieron al asentamiento, mataron a judíos porque así nos educaron. Porque así nos enseñaron. Y puedo decir más: los judíos no mataron ni a niños, ni a mujeres, ni a hombres, ni a ancianos. Al contrario, los judíos nos dieron dinero, ropa, juegos, todo, todo lo que tenemos en esta casa de los judíos. Mi padre trabajó 27 años en Israel. Con el dinero de los judíos nos crió. Hoy me llamo Dor Shahar.

P.- ¿Fue difícil irse a Israel?

R.- No, elegí la vida y no el odio.

P.- ¿De dónde viene todo esto, de Irán, Qatar?

R.- No, es la radicalización del Islam. Ya se ve en Europa y en Estados Unidos y Canadá.

P.- Usted ha hablado de caos en Europa. ¿Qué cree que puede ocurrir?

R.- Lo peor. Les diré lo peor que pasará en Occidente.

P.- Usted está en contra de la política de muertas abiertas en Europa a la inmigración musulmana.

R.- Miren lo que está pasando en Europa. Pasará en Canadá y Estados Unidos. Verán el caos con todos los refugiados que llegan que sólo buscan el caos.