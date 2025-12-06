Un opositor venezolano muere en la peor cárcel del dictador Maduro tras un año de aislamiento y castigos

El ex gobernador venezolano Alfredo Díaz, opositor del narcodictador Nicolás Maduro, ha muerto de un infarto en el Helicoide tras más de un año de aislamiento en esta cárcel, según ha informado este sábado 6 de diciembre Foro Penal. El Helicoide es sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la policía política del país. Se encuentra en Caracas, Venezuela. En el Helicoide, se encuentran detenidos políticos y presos comunes.

El Helicoide ha sido objeto de denuncias de violaciones de derechos humanos, incluyendo aislamiento prolongado, tortura y falta de atención médica. Foro Penal es una organización venezolana que documenta casos de detenciones arbitrarias y presos políticos.

Díaz había sido detenido en 2024 bajo los cargos de «incitación al odio» y «terrorismo», acusaciones que diversas organizaciones de derechos humanos han calificado como fabricadas. Durante su reclusión, y según testimonios de la oposición, Díaz solicitó atención médica en varias ocasiones sin recibir asistencia adecuada.

La ONG señaló que Díaz murió a causa de un infarto fulminante, después de pasar más de 365 días incomunicado, sin visitas familiares ni contacto con abogados, una situación que pone de relieve la crítica situación de los presos políticos en Venezuela.

Su muerte ha causado gran conmoción entre los opositores venezolanos. Entre ellos, la líder de la oposición María Corina Machado, que ha anunciado que viajará a Oslo para recoger el Premio Nobel de la Paz. La ceremonia es el 10 de diciembre.

ALERTA MUNDIAL Muere en prisión nuestro compañero de lucha Alfredo Díaz, una nueva víctima del régimen criminal de Maduro. Nuestra fuerza y oraciones para sus familiares y amigos. Venezuela los acompaña en su profundo dolor. pic.twitter.com/5sosPN8tXf — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 6, 2025

Detención y cargos

Díaz fue detenido en noviembre de 2024 bajo acusaciones de “incitación al odio” y “terrorismo”, cargos que el Foro Penal ha calificado como fabricados para criminalizar la disidencia política. Durante su reclusión, las solicitudes de atención médica fueron ignoradas, según testimonios de opositores, y permaneció completamente aislado del mundo exterior.

Trayectoria política y legado

Alfredo Díaz, de 55 años, tuvo una trayectoria destacada en la política venezolana. Fue concejal, alcalde del municipio Mariño y gobernador de Nueva Esparta, cargo que ocupó por el partido Acción Democrática. Sus compañeros lo recuerdan como un «luchador social inocente», comprometido con su comunidad y con la defensa de los derechos de los ciudadanos.

¿Qué es el Helicoide?

El Helicoide, originalmente concebido como un complejo comercial y de oficinas en la década de 1950, fue transformado en un centro de detención y sede del SEBIN. Conocido por su arquitectura en espiral, ha sido ampliamente denunciado por torturas, aislamiento prolongado y falta de atención médica.

La ONU lo ha calificado como un «centro de torturas sistemáticas», documentando métodos que incluyen descargas eléctricas, asfixia con bolsas plásticas (tortura blanca), golpes con escopetas, ahogamientos simulados y abusos sexuales. La muerte de Díaz se suma a un historial que evidencia el uso del Helicoide como herramienta de represión política.