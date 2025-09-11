Netanyahu acusa a Sánchez de lanzar una «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha acusado este jueves a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de haber hecho una «amenaza genocida flagrante» contra Israel cuando el líder socialista dijo que España carece de armamento nuclear para frenar la guerra de Gaza. Netanyahu ha señalado que Sánchez ha recurrido al embargo de armas oficializado esta semana junto a otras ocho medidas ya que no tiene otro modo de poner fin al conflicto.

«El primer ministro español Sánchez dijo ayer que España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque ‘España no tiene armas nucleares’», ha escrito Netanyahu en una publicación en redes sociales. «Eso supone una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo. La Inquisición, la expulsión de los judíos de España y el asesinato masivo de judíos en el Holocausto no es suficiente. Increíble», ha valorado el líder israelí.

Netanyahu coincide con Gideon Saar, ministro de Exteriores de Israel, que el pasado lunes acusó a Sánchez de «distraer la atención de los graves escándalos de corrupción» de su Gobierno después del anuncio del líder del Ejecutivo de las nueve medidas contra el estado judío por el conflicto de Gaza. Saar también denunció a Sánchez por su «falta de conciencia histórica» por la expulsión de los judíos en 1492 de la Península, lo que valoró como «completa limpieza étnica». Como respuesta a las medidas anunciadas por Sánchez, el Gobierno de Israel también decidió vetar la entrada al país de Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, y de Sira Rego, ministra de Juventud.

Las declaraciones a las que se refiere Netanyahu en su mensaje las pronunció el presidente del Gobierno durante el anuncio de las nueve medidas, que incluyen también la prohibición de entrada a dos ministros ultraderechistas israelíes, a primera hora del lunes para justificar su decisión de dar el paso para intentar frenar la ofensiva israelí en Gaza.

«España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas», fueron las palabras de Sánchez, que el primer ministro israelí ha interpretado como una amenaza a emplear armamento nuclear contra su país por parte de España.