Dicen que el arte consigue abrirse paso incluso en la más profunda oscuridad. Y así ha sido en todos los períodos ominosos de la historia de la humanidad. Este miércoles, fue la música la que brilló en la sombría plaza de la Independencia de la capital de Ucrania, cuando la Sinfónica de Kiev, dirigida por Herman Makarenko, sorprendió a los habitantes de la ciudad y al resto del mundo con un concierto en la calle.

Mañana de tregua por el alto el fuego decretado por Rusia para abrir corredores humanitarios; no respetados, por ejemplo en Mariúpol que ayer siguió siendo devastada por las bombas). La poco transitada plaza de la Independencia de Kiev desde que comenzó la ocupación rusa ha sido el escenario de un pequeño concierto donde ha sonado el conocido Himno de la Alegría de la Novena Sinfonía de Bethoveen y otras composiciones ucranianas, además del himno del país.

La Orquesta Sinfónica de Kiev reclamaba así la zona de exclusión aérea que solicita desde hace unos días el presidente Volodímir Zelenski, una herramienta que impediría sobrevolar el espacio aéreo de Ucrania bajo pena de interceptar o incluso derribar los aviones que violen la citada exclusión.

«Tocamos hoy aquí para que no se destruya esta ciudad», han declarado desde la orquesta a los habitantes de la ciudad que se han congregado alrededor de ella para escuchar el sonido de la música en lugar de las bombas de los cazas rusos.

Ha sido una imagen insólita que ha ofrecido la misma ciudad de Kiev que espera, cercada, el asalto final de las tropas rusas invasoras. El concierto se ha podido escuchar en todo el país y en todo el mundo, porque la televisión ucraniana, que emite por un canal de Youtube, lo ha retransmitido en directo.

Orchestra playing in Kyiv for peace, and to call for a no-fly-zone to protect Ukrainian cities and people. pic.twitter.com/iYZiD20Bo6

— Richard Engel (@RichardEngel) March 9, 2022