Moscú resta importancia a las críticas de Trump: «Es fruto de una sobrecarga emocional»

El Gobierno de Vladimir Putin ha restado importancia a las duras críticas lanzadas por Donald Trump, quien acusó al presidente ruso de haberse «vuelto completamente loco» tras el último bombardeo sobre Kiev que dejó 13 muertos. Desde el Kremlin han atribuido estas declaraciones a una mera «sobrecarga emocional» que deriva en «reacciones emocionales», en un intento de minimizar el impacto de las palabras del mandatario estadounidense.

El magnate estadounidense no se ha callado a la hora de expresar su malestar con su homólogo ruso a través de su plataforma Truth Social. «Siempre he tenido muy buena relación con Vladimir Putin, pero algo le ha pasado», escribió Trump tras conocerse el nuevo ataque aéreo contra la capital ucraniana.

«Se están disparando misiles y aviones no tripulados contra ciudades de Ucrania, sin motivo alguno», añadió el presidente de Estados Unidos, que no dudó en lanzar una advertencia directa: «Siempre dije que él quiere toda Ucrania, no solamente un pedazo, pero si lo intenta, llevará a Rusia a la perdición».

El Kremlin responde con «agradecimiento»

El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha salido al paso de las declaraciones trumpistas asegurando que «seguimos de cerca todas las reacciones». Lejos de mostrar enfado, Peskov ha defendido que Putin «está tomando las decisiones que son necesarias para garantizar la seguridad del país».

En una jugada maestra de la diplomacia rusa, el portavoz ha llegado incluso a mostrar «agradecimiento» hacia Trump por el proceso de negociaciones iniciado, considerándolo «un importante logro», según informa la agencia TASS.

La tensión entre ambos líderes ha escalado una semana después de que mantuvieran una conversación telefónica que, a todas luces, no ha dado los frutos esperados por la Casa Blanca. Trump ha expresado en repetidas ocasiones su frustración por la falta de avances en el diálogo, culminando con sus declaraciones del domingo por la noche.

«Siempre he tenido muy buena relación con Vladimir Putin (…), pero algo le ha pasado», ha insistido el inquilino de la Casa Blanca, recriminando que los ataques continúen «sin motivo alguno» sobre territorio ucraniano.

Zelenski también en el punto de mira

Trump no ha dejado pasar la oportunidad de arremeter también contra el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. El mandatario estadounidense considera que el líder de Kiev «no hace ningún favor a su país hablando como habla».

«Todo lo que sale de su boca causa problemas, no me gusta, y será mejor que pare», ha sentenciado Trump, en lo que supone un nuevo capítulo de su peculiar diplomacia a través de las redes sociales.

La escalada de tensiones entre Washington y Moscú pone de manifiesto el fracaso de los intentos de mediación trumpistas, mientras la guerra en Ucrania continúa cobrándose víctimas civiles y la comunidad internacional asiste expectante a este nuevo episodio del pulso geopolítico entre las dos superpotencias.