Milei impulsa una nueva Ley Bases y lanza un aviso a los «traidores»: «No cederemos ante los lobbies»

El Gobierno de Javier Milei encara una semana crucial para el futuro de Argentina. El presidente libertario ha remitido al Congreso el documento final de la nueva versión de la Ley Bases con el objetivo de obtener antes del 1 de mayo su media sanción en la Cámara de Diputados. Para conseguirlo, desde Casa Rosada negocian contrarreloj el apoyo de las provincias para evitar un nuevo batacazo como el sufrido en febrero cuando no salió adelante por la falta de acuerdo entre el Gobierno y los gobernadores. Ante la batalla crucial que se avecina, el Gobierno de Milei ya ha lanzado un aviso al sector del partido radical UCR que pretende torpedear la ley incluyendo a uno de sus máximos referentes, el diputado y ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy, a quien Milei tachó de «traidor y basura»: «No cederemos ante los lobbies».

«No vamos a quedar presos de peleas entre lobbies, internacionales o locales, que entorpezcan el tratamiento de la ley que necesitamos todos los argentinos. Después vamos a evaluar qué es lo mejor para el país, no para los voceros de las tabacaleras», ha dicho el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni.

El dardo de Milei a López Murphy -sin mencionarlo pero con alusiones evidentes- también iba dirigido al gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, y a los diputados radicales Martín Tetaz y Juan Manuel López, señalados por estar en presunta connivencia con lobbies económicos, uno de los apartados más delicados de la nueva Ley Ómnibus.

Radicales y peronistas del interior del país insisten con incluir en la Ley Bases un capítulo para incrementar los impuestos al tabaco tradicional, algo que Milei rechaza. El libertario ha retirado de la Ley Ómnibus el capítulo del tabaco -que proponía que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos- para no recibir presiones y no complicar la sanción de la ley.

Para los los libertarios, la larga sombra de López Murphy, hoy en las filas de Republicanos Unidos, parte del bloque Hacemos Coalición Federal liderado por Miguel Angel Pichetto, está detrás del primer naufragio del gran proyecto de reformas que podría enterrar los privilegios de la casta política para siempre.

López Murphy, la mano que mece la cuna contra Milei

Desde el entorno de Milei no dejan de señalar al diputado López Murphy como el munidor de toda una operación para tumbar la revolucionaria Ley Bases. «Hay una frase en política que dice que el que traiciona una vez traiciona siempre. Por eso dije que para los traidores no hay tabula rasa. Cuando lo ven que quiere hacerse el bueno tratando de salvar el capitulo cuatro de la Ley Bases, en realidad está tratando de dinamitar mi programa económico para que me pegue una piña porque sigue siendo empleado de Horacio Larreta», dijo Milei en marzo en referencia a las fuertes críticas de López Murphy a su plan económico.

Las críticas de Milei llegaron luego de que el ex ministro de Economía de Fernando de la Rúa pusiera en duda su plan de dolarización, y defender «un tipo de cambio real parecido al que tuvimos en 2004». «Ellos [el Gobierno] están pensando en algo parecido al tipo de cambio de la convertibilidad en una situación que no tiene nada que ver. Es un tipo de cambio más bajo que genera un bienestar, que genera una situación de riqueza relativa que fue el gran drama de los 90. Nos creíamos más ricos de lo que éramos y gastábamos a cuenta de inferencias sobre el futuro”, afirmó López Murphy en una entrevista radiofónica.

La respuesta de Milei fue demoledora: «No podemos olvidarnos de los chantas [caraduras] que tienen credencial de economista. En ese sentido, me parece obsceno que un economista pseudo liberal, porque ahora ya ni le puedo decir liberal, un verdadero traidor, días atrás reclamó por el hecho de que si nosotros dolarizábamos íbamos a perder el señoreaje. Es el señoreaje la que le roban los políticos ladrones a todos nosotros, a todos los argentinos de bien. ¿Qué liberal puede ser un tipo que aboga por el robo a los argentinos de bien?».