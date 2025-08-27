El presidente de Argentina, Javier Milei, ha sido evacuado de una caravana electoral, junto a su hermana, Karina Milei, después de que fuera atacado con huevos y piedras por una turba enfervorizada. Las sorprendentes imágenes del ataque se pueden ver ya en redes. Y no deja de asombrar cómo los servicios de seguridad del mandatario argentino han permitido que se encontrara en semejante enjambre de atacantes, que rodearon en multitud la pick up que le trasladaba al acto electoral.

Ha habido choques entre militantes presuntamente kirchneristas, según sostiene Clarín, y la Policía cuando acudía a un acto en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Milei tuvo que ser evacuado de la caravana que encabezaba este miércoles por el centro de Lomas de Zamora al recibir una lluvia de insultos y objetos arrojados por manifestantes al pasar por una avenida de la ciudad inmersa en la provincia de Buenos Aires.

WATCH: Argentina president Javier Milei escorted away from a public event after crowd violence. pic.twitter.com/QRN0G8Yz1e — Clash Report (@clashreport) August 27, 2025

El presidente argentino saludaba a los viandantes en el vehículo junto a su hermana Karina Milei, el candidato de la localidad José Luis Espert y el presidente del partido en la región, Sebastián Pareja, como parte de un evento propagandístico de cara a las elecciones legislativas en octubre de 2025. En un momento dado, los supuestos militantes kirchneristas rodearon la furgoneta y comenzaron a lanzar objetos a los ocupantes.

Inmediatamente después, los integrantes de la camioneta presidencial se bajaron de ella y pasaron a un auto negro cerrado. El diputado y candidato libertario José Luis Espert, que se encontraban sobre la camioneta junto a Milei, se retiró en moto.

Tras los incidentes, Javier Milei mostró una imagen junto a su hermana Karina y el diputado José Luis Espert en la Quinta de Olivos.

Hasta el momento, hay dos personas detenidas. Un hombre fue arrestado por tirarse sobre la camioneta de la comitiva, aunque luego fue liberado; otro individuo quedó detenido por atentado a la autoridad tras arrojar piedras.