La marca de la escalera que se usó para el robo del Louvre habla y en Francia estallan

La empresa alemana Böcker Maschinenwerke GmbH, conocida por fabricar elevadores de muebles y escaleras hidráulicas, ha lanzado una viral campaña publicitaria en la que se ve la imagen de la escalera usada en el robo del Museo del Louvre, la cual es uno de sus productos. Lejos de evitar pronunciarse sobre este asunto, la compañía ha utilizado el robo para mostrar la «fiabilidad» de sus artículos.

«Cuando necesitas moverte rápido» es el nuevo y sarcástico eslogan de la compañía Böcker, con sede en la ciudad de Werne, cerca de Dortmund. Además, han descrito esta escalera como «silenciosa como un susurro», destacando sus capacidades: mover hasta 400 kilos a 42 metros por minuto. Según la directora de marketing, Julia Scharwatz, la idea surgió tras el impacto inicial del robo.

«Nos quedamos en shock tras ver el robo, pero luego pensamos que era mejor tomarlo con humor y mostrar la calidad de nuestros equipos de forma creativa. Cuando confirmamos que nadie había resultado herido, empezamos a bromear y a pensar en eslóganes divertidos», explica Scharwatz. «Esa misma noche, comenzamos a recibir mensajes de empleados, socios y clientes, animándolos a reaccionar y dijimos, vale, tenemos que hacer algo con esto».

La campaña, difundida principalmente en Instagram, ha superado rápidamente las expectativas de la compañía: mientras que las publicaciones habituales alcanzan entre 15.000 y 20.000 likes, esta ha llegado hasta los 41.800, generando comentarios que van desde elogios por la creatividad del marketing hasta críticas por «bromear sobre un robo de gran magnitud». «Los franceses están conmocionados y entristecidos, mientras una empresa alemana se burla del asunto», comentan.

El Louvre reabre sus puertas

El Museo del Louvre ha vuelto a abrir sus puertas este miércoles tras el robo de joyas del pasado domingo. Si bien estaba previsto que el museo reabriera parcialmente el lunes, finalmente se anunció que permanecería cerrado durante la jornada, mientras que este martes mantuvo su cierre habitual, ya que se trata del día en el que nunca abre sus puertas, al igual que el resto de pinacotecas del país.

Aunque el Louvre reabra sus puertas, ciertas partes del museo estarán «inaccesibles al público», según han especificado fuentes del propio museo, sin que haya detalles sobre las zonas que estarán afectadas por esta medida.

Entre los objetos robados se encuentran un collar de esmeraldas y un par de pendientes que pertenecieron a la emperatriz María Luisa de Austria, segunda esposa de Napoleón I; una tiara de diamantes atribuida a la emperatriz Eugenia de Montijo, consorte de Napoleón III; y un broche de zafiros que habría sido parte del ajuar de Hortensia de Beauharnais, madre de Napoleón III.