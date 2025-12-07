Maduro asegura que su «revolución» contra Trump es «pacífica» pero ordena prepararse para la «lucha armada»

Nicolás Maduro ha ordenado a la población prepararse «para pasar de la lucha no armada a la lucha armada», en relación a la tensión cada vez mayor entre el mandatario y Donald Trump, debido a la misión de Estados Unidos contra el narcoterrorismo en Venezuela. La orden contrasta con la definición del dictador sobre su postura frente a la amenaza de Washington: «Enfrentamos una revolución pacífica, pero no desarmada», ha trasladado el régimen chavista, a través del ministro de Interior, Diosdado Cabello.

El narcodictador ha implementado una estrategia que pasa por una resistencia activa y prolongada, a la vez que una ofensiva permanente frente a los movimientos militares de EEUU, según el número 2 del chavismo. En este contexto, Cabello ha trasladado el mensaje de Nicolás Maduro a la población: «El presidente ordena que nos preparemos para pasar de la lucha no armada a la lucha armada».

Así, el número 2 de Maduro ha azuzado a la población, con mensajes estimulantes en favor de «la lucha armada», y ha dicho a la ciudadanía que Venezuela no puede «dejarse arrinconar por nadie». También ha indicado a los venezolanos que deben estar alerta, «pendientes de los detalles».

Como ya lo hizo Maduro, su mano derecha ha acusado a Trump de desatar el «terrorismo psicológico», y ha lanzado una amenaza contra el estadounidense: «Lo hacen porque creen que nos van a doblegar por el miedo. No saben de qué estamos hechos (…) Si se meten con nosotros, ahí estamos». El ministro de Interior, finalmente, ha vaticinado una «gran victoria» para el chavismo. «El que se meta con Venezuela debe tener muy claro que no será cosa de 48 horas, ni de tres días ni de un mes», ha advertido.

El régimen de Maduro ha lanzado este mensaje mientras miles de venezolanos se manifestaban en las calles de todo el mundo contra el narcodictador, en apoyo a María Corina Machado. La opositora confirmó horas antes su asistencia a la ceremonia para recoger el Nobel de la Paz, aun con todos los problemas que conlleva el viaje, por su propia seguridad y por la dificultad para regresar a su país. Al menos 24 países -30 ciudades- expresaron su rechazo al totalitarismo de Maduro, con proclamas como «¡el Nobel es nuestro!» o «¡Maduro podrido!».

A finales de noviembre, Donald Trump aseguró que EEUU ampliaría su estrategia para detener a narcotraficantes venezolanos por tierra. El líder republicano acusa a Maduro de «liderar» el Cártel de los Soles, incluido también en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.