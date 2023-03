El líder chino Xi Jinping ha sido reelegido presidente de China en una votación por unanimidad, con 2.952 apoyos a favor y ninguno en contra, este viernes en la Asamblea Nacional Popular, garantizando un tercer mandato de cinco años al frente del gigante asiático de la nación.

Este movimiento le sitúa en el camino de permanecer en el poder de por vida después de haber apartado a posibles rivales y haber copado los altos mandos del Gobierno con sus partidarios desde que asumió el poder en 2012.

Xi, de 69 años, ya rompió con la tradición de que los líderes chinos cedan el poder una vez cada década en el XX Congreso del Partido Comunista, que tuvo lugar en octubre de 2022. Entonces, salió reelegido para un tercer mandato de cinco años como secretario general del partido después de borrar los límites de edad y legislatura de la Constitución en la citada reunión comunista. Allí, además, exhibió su poder al ordenar que se sacase por la fuerza a su predecesor Hu Jintao a pesar de su resistencia mientras miraba la escena con una sonrisa.

Hu Jintao has been hauled out of China’s Communist Party Congress pic.twitter.com/XJd8jMGKct

— Samuel Ramani (@SamRamani2) October 22, 2022