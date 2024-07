Biden se niega a un examen médico independiente y sólo renunciará si se lo pide «el Señor Todopoderoso»

El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha fracasado en convencer a los demócratas de que se encuentra bien para seguir en la carrera presidencial en su entrevista con el periodista demócrata George Stephanopoulos de Abc News, que se ha emitido este viernes por la tarde en Estados Unidos a las 20:00 horas (2:00 horas del sábado). Biden se ha negado a someterse a un examen médico independiente y ha intentado defender que su desastrosa intervención en el debate del mes pasado contra el ex presidente Donald Trump, candidato republicano. A la pregunta de si se retiraría de la carrera presidencial si se convence de que no puede derrotar a Donald Trump, ha contestado que «depende de si el Señor Todopoderoso baja y me lo dice, puede que lo haga».

«Mire, tengo una prueba cognitiva cada día», ha respondido Biden a George Stephanopoulos, de Abc News, refiriéndose a las tareas a las que se enfrenta diariamente en un trabajo riguroso cuando le ha preguntado si se sometería a una prueba médica independiente. «Todos los días tengo pruebas. Todo lo que hago», ha insistido Biden, que ha respondido que no sólo está en campaña, sino que también además dirige el mundo como presidente de Estados Unidos.

Insistió en que no está más delicado y que «sigue en buena forma». Dijo que tiene una «evaluación continua» por parte de sus médicos personales y que «no dudan en decírmelo» si algo va mal.

Durante la entrevista, Biden tampoco ofreció una respuesta clara a qué se le pasaba por la cabeza durante el debate: «Fue culpa mía», ha respondido Biden, sin abordar de manera directa la cuestión del periodista.

Biden ha defendido que no fue más que un «mal episodio» o una «mala noche» en lugar de un signo de algo más serio y sugirió que él era el único culpable de ello. «Fue un episodio grave», ha dicho Biden.

«No hay indicios de un estado grave. Estaba agotado. No hice caso a mis instintos en cuanto a la preparación. Fue una mala noche», ha destacado el presidente Joe Biden durante una entrevista tensa, que no ha convencido a pesar de ser realizada por un periodista, que tiene la confianza de su partido.

EXCLUSIVE: President Biden tells @GStephanopoulos the debate was “a bad episode,” adding that he was “feeling terrible” after a busy month.

The full exclusive interview airs at 8/7c on ABC.https://t.co/hlL4FaVp80 pic.twitter.com/unJF13rrQ7

— ABC News (@ABC) July 5, 2024