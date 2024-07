Durísima portada de ‘The Economist’ contra Biden: saca un andador para pedir que se vaya

Durísima portada de The Economist contra Joe Biden, que ha sacado un andador para pedir que abandone la carrera presidencial en su edición del 6 de julio, que suele llegar a las librerías y quioscos con varios días de antelación. The Economist ilustra con esta implacable foto en su primera página una serie de artículos, en los que destaca que «el presidente y su partido se presentan como los salvadores de la democracia. Sus acciones dicen lo contrario», sentencia, ya que a su juicio hay algo peor que el desastre de Biden en el debate: el encubrimiento.

El artículo principal, que titula ¿Por qué Biden debe retirarse, destaca que «el debate presidencial fue horrible para Joe Biden, pero el encubrimiento ha sido peor. Fue una agonía ver a un anciano aturdido luchando por recordar palabras y hechos. Su incapacidad para argumentar contra un oponente débil fue desalentadora. Pero la operación de su campaña para negar lo que decenas de millones de estadounidenses vieron con sus propios ojos es más tóxica que cualquiera de las dos, porque su deshonestidad provoca desprecio», se ha resaltado en el periódico semanal británico sobre la campaña realizada por la Casa Blanca, que ha programado el domingo una entrevista con George Stephanopoulos, ex director de campaña de Bill Clinton y ex director de Comunicación de la Casa Blanca con el demócrata. La entrevista se emitirá el viernes en World News Tonight with David Muir en horario de máxima y el domingo en This Week. El presidente Joe Biden también tiene previsto una entrevista en Good Morning America.

«Nuevas encuestas han revelado que los votantes de los estados que Biden debe ganar se han vuelto en su contra. Su ventaja puede estar en peligro incluso en estados antaño seguros como Virginia, Minnesota y Nuevo México», ha destacado el periódico liberal británico The Economist, en referencia a la encuesta publicada por el período del Dow Jones The Wall Street Journal, en la que se recoge una ventaja de Donald Trump sobre Biden de seis puntos sólo una semana después del desastroso debate. En este sondeo, no sólo se destaca que Donald Trump hay abierto una ventaja de seis puntos sobre el presidente Biden entre los votantes a nivel nacional, sino que un 80% cree que el presidente tiene demasiada edad para presentarse.

The presidential debate was awful for Joe Biden, but the cover-­up has been worse. The dishonesty of his campaign provokes contempt. He must withdraw https://t.co/RijgS4gDI2 pic.twitter.com/NcsrEVPwdx — The Economist (@TheEconomist) July 4, 2024

En el especial sobre el deterioro mental y cognitivo del presidente, se cubre con tres artículos más: Los peces gordos demócratas empiezan a pedir que Joe Biden se aparte, Joe Biden sólo se engaña a sí mismo y Senilidad de altos cargos.

En el periódico británico se ha destacado que «Lloyd Doggett, representante de Texas, se ha convertido en el primer congresista demócrata en activo en pedirle que se aparte. Al día siguiente, Raúl Grijalva. Reed Hastings, un gran donante, también dijo que Biden debería dejar paso a otro candidato. Los mercados de apuestas, que habían situado las probabilidades de que el presidente abandonara la carrera en un 20% la mañana del debate, las elevaron por encima del 60% el 3 de julio».

En la serie de reportajes, se hace hincapié en que los demócratas han empezado a romper el apoyo público al presidente, al que ya no sólo critican en privado: Sheldon Whitehouse, senador por Rhode Island, ha declarado a una cadena de televisión local que «como a mucha gente, me horrorizó bastante el debate». Jim Clyburn, representante de Carolina del Sur y estrecho aliado de Biden, ha afirmado que seguía apoyando al presidente, pero que respaldaría a Kamala Harris, la vicepresidenta, para sustituirle en caso de que abandonara la carrera. Tal vez lo más importante sea que Nancy Pelosi, ex portazvoz de la Cámara de Representantes, que en un principio había rechazado las dudas sobre la idoneidad de Biden, pareció abrir la puerta a los escépticos al decir a un entrevistador: «Creo que es legítimo preguntarse si se trata de un episodio o de una enfermedad».