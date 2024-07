Nuevo lapsus de Biden: «Venceré a Trump, le volveré a ganar en 2020… por cierto en 2024»

Nuevo lapsus del presidente de Estados Unidos Joe Biden este viernes en un mitin en Madison en Wisconsin: «Bueno, déjenme decir esto lo más claro que pueda: sigo en la carrera. Venceré a Donald Trump. Le volveré a vencer en 2020. Por cierto, lo haremos de nuevo en 2024», ha dicho Biden en el mitin en su carrera a la desesperada por convencer a los grandes donantes y votantes de que se encuentra en plenas facultades para seguir como candidato en las elecciones presidenciales de noviembre después de su desastroso debate contra Trump.

El propio Joe Biden se ha corregido Biden a sí mismo después de darse cuenta de que había cometido ya el error, el cual se ha producido durante un discurso de 17 minutos.

Este nuevo lapsus se produce cuando Biden está metido en una campaña de relaciones públicas de la Casa Blanca para demostrar que no tiene problemas mentales ni cognitivos a pesar del desastroso debate de Atlanta en Georgia, en el que apenas pudo articular palabra y recordar cifras, lo que provocó que el Partido Demócrata encendiera las alarmas.

Este nuevo error se produce justo horas antes de que se emita una entrevista programada con el periodista, George Stephanopoulos de ABC News, que se retransmitirá a las 20:00 horas (2:00 horas del sábado en España), en horario de máxima audiencia en Estados Unidos. Está previsto que parte de la entrevista se emita el domingo también en el espacio matinal y además hay preparada otra aparición en Good Morning America. Esta entrevista forma parte de la estrategia de la Casa Blanca para lavar la imagen de Joe Biden, que realiza un periodista que ha trabajado para el Partido Demócrata.

Biden just said “I will beat [Trump] again in 2020”… in case you’re wondering how his comeback tour in Wisconsin is going.

pic.twitter.com/9FcaRVSbVb

— Bonchie (@bonchieredstate) July 5, 2024