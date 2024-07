Biden se esconde en Camp David mientras su equipo intenta convencer a los votantes de que está bien

El presidente de Estados Unidos Joe Biden se ha escondido este lunes en Camp David (Maryland) su residencia de descanso, dejando su agenda en blanco, sin actos oficiales, mientras su equipo de campaña ha intentado a la desesperada convencer a los millones de votantes estadounidenses, que consideran que no tiene las facultades mentales para ser presidente, de que se encuentra bien tras el desastroso debate del jueves contra Donald Trump.

Como se puede ver en su agenda enviada por la Casa Blanca, Biden ha recibido el informe presidencial este lunes por la mañana a las 10:00 horas (16:00 en España). Después ha dejado su agenda en blanco, como se ha destacado con anterioridad, hasta las 16:30 horas (22:30 en España), hora a la que ha llamado al periodista del pool de la Casa Blanca, que tiene que acompañar siempre a los presidentes de Estados Unidos.

Biden sólo ha publicado un anuncio este lunes en su cuenta personal de redes sociales, que se puede ver abajo, en el que ataca a Donald Trump por, a su juicio, «ser un mentiroso».

Con este anuncio, su equipo de campaña que trabaja contrarreloj a la desesperada para contener el desastre del debate, que ha provocado que los donantes demócratas, los congresistas y la prensa liberal, que siempre ha apoyado las iniciativas del Partido Demócrata, intenta cambiar la narrativa sobre los problemas mentales y cognitivos de Joe Biden.

Folks, I know I’m not a young man, but I know how to do this job.

I know how to tell the truth. Donald Trump does not.

Watch our new ad. pic.twitter.com/xhOD1KfGfO

— Joe Biden (@JoeBiden) July 1, 2024