La ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, ha sido nombrada primera ministra por Emmanuel Macron, tras la dimisión de su antecesor en el cargo este mismo lunes, Jean Castex. El Jefe de Estado «le ha dado la tarea de formar gobierno», se ha señalado desde el Elíseo. Se convierte así en la segunda mujer en ocupar este cargo, tras Edith Cresson en 1991.

Hasta ahora, Borne era Ministra de Trabajo, Empleo e Integración, además de haber trabajado para el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Transición Ecológica y Solidaria.

El primer ministro de Francia, Jean Castex, ha presentado este lunes su dimisión ante el presidente de la República, Emmanuel Macron, lo que ha precipitado el nuevo nombramiento. El jefe de Estado «lo ha aceptado», ha añadido para explicar que «se seguirán los cauces normales, así como de los asuntos de actualidad, hasta el nombramiento del nuevo Gobierno» .

Jean Castex mantuvo una reunión de una hora con el presidente de la República en el Elíseo, tras ella, aseguró que «hemos tenido un encuentro formal donde le he presentado mi carta de dimisión».

«Gracias a Jean Castex, a su Gobierno, y a todo su equipo», ha señalado a través de las redes sociales el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron. «Durante casi dos años, actuó con pasión y compromiso al servicio de Francia», dijo. «Estemos orgullosos del trabajo realizado y los resultados alcanzados juntos».

Con este movimiento se perfilan los futuros movimientos para acometer la renovación del gabinete prometida por Macron y encarar las elecciones legislativas con suficientes garantías. Según los analistas políticos, la ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, podría ser el relevo de Castex al frente del ejecutivo de Francia, siendo la primera mujer primera ministra.

Merci à @JeanCastex, à son gouvernement et à toute son équipe. Durant près de deux ans, il a agi avec passion et engagement au service de la France. Soyons fiers du travail accompli et des résultats obtenus ensemble. pic.twitter.com/AmJ2WkCety

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 16, 2022