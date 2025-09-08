Los partidos de izquierda y ecologistas habrían logrado mantener la mayoría en el Parlamento de Noruega por un estrecho margen tras las elecciones celebradas este lunes, lo que permitiría al actual primer ministro, Jonas Gahr Store, del Partido Laborista, mantenerse en el poder.

En concreto, el Partido Laborista ha sido la formación más votada (28 por ciento y 53 de los 169 escaños del Storting o Parlamento unicameral noruego), seguido del derechista Partido del Progreso (24,8 por ciento y 49 escaños) y del Partido Conservador (14,4 por ciento y 23 escaños), según los resultados oficiales una vez escrutados los resultados en 290 de los 357 municipios del país.

En cuarta posición se sitúa el Partido de Centro (5,9 por ciento y 10 escaños), seguido del Partido de la Izquierda Socialista (5,5 por ciento y nueve escaños), el comunista Partido Rojo (5,4 por ciento y nueve escaños), el Partido Verde (4,5 por ciento y siete escaños), el Partido Demócrata Cristiano (4,1 por ciento y siete escaños) y el Partido Liberal (3,3 por ciento y dos escaños).

Estos datos suponen el mejor resultado histórico del Partido del Progreso, pero no evitan una mayoría roji-verde de 87 escaños, por delante de los 82 que reunirían los partido de derecha.

Los resultados, que confirman lo que ya apuntaban las encuestas, han sido celebrados en la sede electoral del Partido Laborista, según recoge el diario noruego Verdens Gang.