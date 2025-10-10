Israel publica la lista de los 2.000 terroristas que entregará a Hamás: 250 cumplen cadena perpetua

El Ministerio de Justicia de Israel ha publicado la lista de terroristas de Hamás que serán liberados como parte del acuerdo para asegurar el regreso de los rehenes el viernes. De los 2.000 que va a entregar a Hamás, 250 cumplen cadena perpetua serán y los otros 1.700 presos, entre ellos mujeres y menores, han sido detenidos a partir de los atentados de Hamás en el sur de Israel hace dos años, el 7 de octubre de 2023.

En la información que ha hecho pública el Ministerio de Justicia de Israel constan los detalles sobre los terroristas de Hamás detenidos de la lista que serán entregados a Hamás en virtud del acuerdo para la liberación de rehenes. Incluye nombres, detalles de las condenas y e información relevante.

Entre los que serán liberados están:

Ra’ad Sheikh , un oficial de policía palestino que participó en el linchamiento de Ramala.

, un oficial de policía palestino que participó en el linchamiento de Ramala. Iyad Abu al-Rub , el comandante de la Yihad Islámica en Jenin , que estuvo detrás de varios atentados con muerte, incluido el atentado suicida en la tienda de comestibles Shdei Terumot en junio de 2003, el atentado del Sting Club en febrero de 2004 y el atentado suicida en el mercado de Hadera en 2005.

, el comandante de la , que estuvo detrás de varios atentados con muerte, incluido el atentado suicida en la tienda de comestibles en junio de 2003, el atentado del Sting Club en febrero de 2004 y el atentado suicida en el mercado de Hadera en 2005. Imad Salah Abd al-Fattah Qawasmeh , un alto terrorista de Hamás responsable de varios ataques mortales

, un alto terrorista de Hamás responsable de varios ataques mortales Murad Badr Abdallah Dais, quien asesinó a Dafna Meir en su casa en el asentamiento de Otniel en 2016.

quien asesinó a Dafna Meir en su casa en el asentamiento de Otniel en 2016. Jihad A-Karim Azziz Rom , un terrorista que participó en el linchamiento de los reservistas del Ejército israelí Vadim Norzitch y Yosef Avrahami en 2000 y en el secuestro y asesinato de Yuri Gushchin en 2001, también será liberado como parte del acuerdo de Gaza.

, un terrorista que participó en el linchamiento de los reservistas del Ejército israelí en 2000 y en el secuestro y asesinato de en 2001, también será liberado como parte del acuerdo de Gaza. Baher Badr , uno de los terroristas responsables de un atentado suicida en Tzirifin en 2004, fue condenado a 11 cadenas perpetuas .

, uno de los terroristas responsables de un atentado suicida en Tzirifin en 2004, fue . Riad Al-Amor será liberado tras ser arrestado por participar en una célula terrorista de Belén, responsable de los atentados durante la Segunda Intifada , en los que nueve israelíes fueron asesinados. Cumple 11 cadenas perpetuas .

será liberado tras ser arrestado por participar en una célula terrorista de Belén, responsable de los , en los que nueve israelíes fueron asesinados. . Ayham Kamamgi será liberado tras ser arrestado inicialmente por servir como comandante de las Brigadas de Al-Aqsa en Yenín. Fue condenado a dos cadenas perpetuas por su participación en el secuestro y asesinato de Eliyahu Oshri.

será liberado tras ser arrestado inicialmente por servir como comandante de las en Yenín. Fue por su participación en el secuestro y asesinato de Eliyahu Oshri. Jahad Rum será liberado tras ser arrestado en 2001 por el asesinato del adolescente Yuri Goshtsin de Pisgat Zeev.

será liberado tras ser arrestado en 2001 por el asesinato del adolescente Yuri Goshtsin de Pisgat Zeev. Iham Fuad Naif Kamamji , terrorista de la Jihad Islámica Palestina que fue arrestado nuevamente después de escapar de la prisión de Gilboa, será liberado y deportado.

, terrorista de la Jihad Islámica Palestina que fue arrestado nuevamente después de escapar de la prisión de Gilboa, será liberado y deportado. Ahmad Kaabneh , terrorista que cumple dos cadenas perpetuas . En 1997, asesinó a dos mujeres: Hagit Zavitzky , de Kfar Adumim, y Liat Kastiel , de Holon, según informó el Sindicato Nacional Judío.

, terrorista que . En 1997, asesinó a dos mujeres: , de Kfar Adumim, y , de Holon, según informó el Sindicato Nacional Judío. Ayman Kurd será liberado después de haber sido arrestado inicialmente por apuñalar y herir fatalmente a una policía en la Ciudad Vieja en 2016.

Se prevé que se añadan a la lista de liberados Mahmoud Moussa Issa, quien secuestró y asesinó al oficial de policía fronteriza Nissim Toledano en 1992, y Ahmad Jamal Ahmad Qanba, quien asesinó al rabino Raziel Shevach en el ataque terrorista de 2018 cerca de Havat Gilad.