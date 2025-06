Israel bombardea el ‘Reloj de la Destrucción’ de Irán que marca el final hebreo con una cuenta atrás

Israel ha lanzado nuevos ataques contra Irán este lunes, sobre objetivos simbólicos, con bombardeos a la cárcel de Evin, que representa la represión del régimen de los ayatolás, o sobre el Reloj de la Destrucción instalado en la Plaza Palestina de Teherán, que marcaba la cuenta atrás para la destrucción de Israel. Éste era un emblema propagandístico que llamaba a la desaparición del Estado hebreo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han destruido el alegórico reloj y han sumado al ataque a la prisión de Evin, también en Teherán, el bombardeo del cuartel general de las milicias Basij. Estas fuerzas paramilitares guardan un reconocido vínculo con el líder supremo, Ali Jamenei, al que Israel se dirigió hace unos días -tras matar al jefe del Estado Mayor iraní que apenas llevaba 4 días en el cargo tras la eliminación de su predecesor- para amenazarlo: «Acabarás como Saddam Hussein».

Gideon Saar, ministro de Exteriores de Israel, ha celebrado la cadena de bombardeos, dirigidos también a oficinas de la Guardia Revolucionaria, con el grito «¡viva la libertad, carajo!», lema asociado a Javier Milei, presidente de Argentina que visitó recientemente Israel.

«Se lo hemos advertido a Irán una y otra vez: dejad de atacar a los civiles», ha incidido Saar, que ha difundido un vídeo en el que se aprecia el impacto de un proyectil en la entrada de la prisión de Evin.

Los simbólicos ataques de Israel se producen horas después de la entrada en guerra de EEUU, que ha ejecutado bombardeos contra bases nucleares de Irán en el marco de la Operación Martillo.

Tras su incursión en el conflicto armado, Irán ha acusado a EEUU este lunes de «abrir la mano» a «los guerreros del Islam» y ha advertido de que «Trump empezó la guerra», pero «los iraníes serán los que la acaben».

Mientras que Trump ha celebrado que los ataques estadounidenses contra objetivos nucleares han causado «daños monumentales», Abdolrahim Musavi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, ha añadido que la ofensiva de EEUU justifica ahora la adopción de «cualquier acción contra sus intereses y su Ejército» por parte de los iraníes. «No daremos marcha atrás», ha subrayado.

Asimismo, han echado en cara a Trump que busque «revivir al moribundo régimen sionista» y que les haya dado a los iraníes «motivos para la expansión de la guerra en la región».

We warned Iran time and again: stop targeting civilians!

They continued, including this morning.

Our response:

Viva la libertad, carajo!@JMilei pic.twitter.com/pVdlWvCDqQ

— Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 23, 2025