Irán acusa a Trump de movilizar «a los guerreros del Islam»: «Él inició la guerra, los iraníes la acabarán»

Irán ha acusado a EEUU este lunes de «abrir la mano» a «los guerreros del Islam» tras ejecutar la Operación Martillo, con la que el aliado de Israel bombardeó en un ataque directo tres instalaciones nucleares del país centroasiático, y ha advertido de que «Trump empezó la guerra», pero «los iraníes serán los que la acaben».

Mientras que Trump ha celebrado que los ataques estadounidenses contra objetivos nucleares han causado «daños monumentales», Abdolrahim Musavi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, ha añadido que la ofensiva de EEUU justifica ahora la adopción de «cualquier acción contra sus intereses y su Ejército» por parte de los iraníes. «No daremos marcha atrás», ha subrayado.

Estados Unidos ha emitido una «alerta de seguridad» mundial para todos los estadounidenses que se encuentren en el extranjero ante las posibles represalias iraníes y «manifestaciones» contra ellos, al tiempo que Abdolrahim Musavi ha acusado a la administración Trump de apoyar al «bárbaro y agresivo régimen sionista» y de haber «violado la soberanía de Irán».

El jefe de las Fuerzas Armadas ha amenazado con «una respuesta decisiva» tras el ataque a sus instalaciones, y ha incidido en que «a lo largo de la historia de la Revolución Islámica, e incluso antes» la población ha presenciado «muchas veces los crímenes de los estadounidenses, algo que no es nuevo».

Por tanto, y en base a cómo se ha reaccionado históricamente, adelanta un nuevo golpe: «Cada vez que han cometido crímenes han recibido una respuesta decisiva y esta vez será igual».

Por otro lado, otro de los altos mandos militares de Irán, Ebrahim Zolfaqari, ha advertido de manera firme al país norteamericano. «Puede que usted haya empezado la guerra, pero nosotros la terminaremos», ha dicho en alusión a Trump, al que ha tildado de «jugador compulsivo».

El portavoz de la Sede Central de Jatam al Anbiya, que se encarga de la toma de decisiones militares operativas, ha descrito la ofensiva estadounidense como una forma de entrar «directamente en una guerra» con los persas y «violar el suelo sagrado de Irán», al violar también la soberanía de la República Islámica de Irán». Según Zolfaqari, el único objetivo de Trump con su iniciativa ha sido «revivir al moribundo régimen sionista».

Mientras que Trump habla de «daños monumentales», Irán asegura que los bombardeos estadounidenses no sólo «fueron infructuosos, sino que aumentarán el rango de los objetivos legítimos y diversos de las Fuerzas Armadas».

Ebrahim Zolfaqari ha señalado que EEUU ha dado «motivos para la expansión de la guerra en la región» y ha sentenciado que las fuerzas iraníes «infligirán golpes duros e impredecibles con operaciones poderosas».

