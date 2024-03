El influencer Andrew Tate y su hermano detenidos en Rumanía por agresión sexual

El polémico influencer Andrew Tate ha sido detenido este lunes en Rumanía junto a su hermano por agresión sexual. La orden de arresto fue emitida por el Reino Unido, según ha informado su representante. Los hechos se remontan al año 2012 y está previsto que la Corte de Apelaciones de Bucarest tome este martes una «decisión crucial» sobre la ejecución de las órdenes emitidas por el Tribunal de Magistrados de Westminster.

«Este desconcertante resurgimiento de acusaciones de hace una década ha dejado a los hermanos Tate consternados y profundamente preocupados», reza el comunicado del portavoz de los acusados. Por otro lado, Tate ya fue arrestado previamente en tres ocasiones en Reino Unido por cometer agresiones sexuales.

A su vez, los hermanos rechazan «categóricamente» todos los cargos y expresan su profunda «decepción» por el hecho de que acusaciones tan graves estén resurgiendo sin nuevas «pruebas sustanciales», dice el comunicado.

Este no es el único crimen del que se acusa al ex campeón mundial de kickboxing, ya que en 2022 fue arrestado cerca de Bucarest por violación y por tráfico de personas (ambos crímenes siendo casos distintos). Sin embargo, en marzo de 2023 un tribunal de apelaciones ordenó la puesta en libertad de Tate y de su hermano. Actualmente ambos se encuentran en detención preventiva por esta nueva acusación.

Andrew Tate se dio a conocer en internet en el año 2022 cuando comenzó a subir contenido a las redes sociales donde se jactaba de hacer comentarios misóginos y racistas. En agosto de ese mismo año fue vetado de todas las redes sociales donde subía contenido.

Pero previo a su surgimiento en internet, el influencer saltó a la fama como campeón del mundo de kickboxing y por ser concursante del reality británico Gran Hermano en 2016, del que fue rápidamente expulsado tras salir a la luz un vídeo en el que golpeaba a una mujer con un cinturón.

Algunas de sus mayores polémicas han venido de sus opiniones en las redes, donde ha llegado a decir que las víctimas de violación deben asumir la responsabilidad de sus agresiones, también ha cuestionado a las mujeres por conducir y se ha jactado de cómo golpearía a una chica si le acusara de ser infiel.

Previamente a su detención cerca de Bucarest en 2022, Tate protagonizó una peculiar pelea en Twitter (actualmente conocido como X) contra la activista climática Greta Thunberg, donde subió un vídeo cerca de una pizzería, lugar donde lo localizó la Policía.

