Theodore Ted Kaczynski, más conocido como Unabomber, el científico terrorista que mandó durante décadas cartas bomba y cautivó en los años noventa el imaginario estadounidense, fue hallado muerto este sábado por la mañana en la celda de la prisión federal en la que cumplía ocho cadenas perpetuas. Tenía 81 años y la causa del fallecimiento no estuvo clara inmediatamente.

Entre 1978 y 1995, Unabomber envió 16 cartas bomba, varias de ellas a universidades, que provocaron tres muertos y 23 heridos. Forzó a The Washington Post y The New York Times, en septiembre de 1995, a publicar su manifiesto de 35.000 palabras, La sociedad industrial y su futuro, que defendía la idea que la sociedad y la tecnología modernas estaban conduciendo a una sensación de impotencia y alienación.

Fue arrestado por el FBI en 1996. Se declaró culpable de provocar 16 explosiones que mataron a tres personas y lesionaron a 23 más en varias partes del país entre 1978 y 1995. En el momento de la detención, vivía asilado en una remota cabaña en Montana, donde llevaba una vida de ermitaño.

