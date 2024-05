Grupos de izquierda radical de Estados Unidos, entre los que se encuentran Estudiantes Nacionales por la Justicia en Palestina, veteranos de protestas universitarias y ex Panteras Negras, han aleccionado durante meses a los estudiantes de los campus de las universidades de élite en sus protestas pro Palestina, en las que se han escuchado proclamas a favor del grupo terrorista de Hamás y en contra de Israel.

En la Universidad de Columbia, epicentro de las protestas, muy cercana al barrio de Harlem en Manhattan, los organizadores estudiantiles empezaron a consultar a grupos como Estudiantes Nacionales por la Justicia en Palestina, veteranos de las protestas universitarias y ex Panteras Negras, como se ha indicado con anterioridad. A estos grupos se tiene que añadir el grupo de la Voz Judía por la Paz (JVP, por sus siglas en inglés), que ya ocuparon el Congreso de Estados Unidos el pasado mes de marzo.

La organización Estudiantes Nacionales por la Justicia en Palestina (NSJP, por sus siglas en inglés) existe desde hace unas dos décadas y cuenta con más de 300 secciones en todo Estados Unidos, muchas de las cuales han ayudado a organizar las acampadas universitarias y las ocupaciones de edificios.

