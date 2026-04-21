Florida abre una investigación contra OpenAI por el papel de ChatGPT en un tiroteo

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ha anunciado una investigación criminal contra la empresa OpenAI y su herramienta de inteligencia artificial (IA) ChatGPT. El motivo es por presuntamente «aconsejar» al responsable de un tiroteo masivo que dejó dos muertos en una universidad en 2025.

«Florida está liderando el camino en tomar medidas enérgicas contra el uso de la IA en el comportamiento criminal y, si ChatGPT fuese persona, estaría enfrentando cargos por asesinato», ha declarado el fiscal.

La investigación surge después de una revisión inicial del historial de conversaciones entre ChatGPT y Phoenix Ikner, un estudiante de 21 años acusado del tiroteo que dejó dos muertos y siete heridos en la Universidad Estatal de Florida (FSU). Según el fiscal, la IA ofreció «consejos significativos al tirador antes de cometer dichos crímenes tan atroces». En la conversación preguntó el tipo de arma que debería usar o las municiones adecuadas para cada pistola.

«ChatGPT también le indicó la hora del día más apropiada para el tiroteo, con el fin de interactuar con más personas, y el lugar del campus donde encontraría una mayor concentración de gente», ha explicado. Según precisa, «todo parece indicar que desarrolló» el plan del tiroteo «después de un intenso intercambio» con ChatGPT.

Se determinará si Open AI tiene responsabilidad criminal por el tiroteo. La ley de Florida considera un delito «ayudar, incitar o aconsejar» a cualquiera que cometa un crimen.

Citación a OpenAI

Florida ha emitido una citación para que OpenAI entregue «todas las políticas y materiales de entrenamiento interno» sobre las amenazas que podrían dañar a otros o a uno mismo. También lista de directivos, gerentes y empleados.

«Es importante que todos seamos conscientes de los riesgos de esta nueva tecnología, y los daños que puede causar y ya ha causado en nuestras comunidades», ha dicho Mark Glass, comisionado del Departamento de Aplicación de al Ley de Florida.