EEUU difunde las primeras deportaciones masivas con inmigrantes esposados subiendo a aviones militares

EEUU ha publicado las primeras imágenes de varias deportaciones masivas de inmigrantes ilegales. La secretaria de prensa de la Casa Blanca de EEUU, Karoline Leavitt, ha compartido este viernes imágenes de inmigrantes alineados y esposados abordando un avión militar y escribió: «Los vuelos de deportación han comenzado».

Los inmigrantes que se encontraban en EEUU ilegalmente suelen ser esposados antes de subir a los vuelos de deportaciones. Sin embargo, el uso de aviones militares para enviarlos a su país de origen es una notable novedad. No está claro de dónde proceden los inmigrantes de las imégenes, pero se cree que eran personas que habían cruzado la frontera recientemente y estaban bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.

«El presidente Trump está enviando un mensaje fuerte y claro a todo el mundo: si entras ilegalmente en Estados Unidos de América, te enfrentarás a severas consecuencias», ha escrito en su post en redes sociales.

President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1

— Karoline Leavitt (@PressSec) January 24, 2025