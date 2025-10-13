Donald Trump ha visitado este lunes el Parlamento de Israel, conocido como Knesset, para realizar una intervención tras el acuerdo por la paz en la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos ha vivido un momento tenso durante su intervención, que ha acabado con la orden de expulsión de dos políticos de la oposición, contrarios a la presencia de Trump en la sala y que pedían con carteles que se reconozca a Palestina.

Uno de los parlamentarios de izquierdas ha interrumpido a Trump mientras el mandatario pronunciaba unas palabras ante los presentes. De inmediato, se ha exigido la expulsión inmediata tanto de este miembro de la cámara como de otro opositor al Gobierno, en un movimiento que el presidente de EEUU ha destacado por su «eficiencia».

Trump ha podido continuar sin mayores incidencias con su discurso, y en el mismo ha detallado que viajará con retraso a Egipto. «Esta guerra larga y difícil por fin ha acabado», ha manifestado. «Las fuerzas del caos que han plagado la región están totalmente derrotadas”, ha añadido.

El mandatario norteamericano ha sido recibido a su llegada a Israel por parte del primer ministro, Benjamin Netanyahu, al viajar del avión. Como estaba previsto, el presidente ha comparecido en el Knesset, en Jesusalén, antes de reunirse con algunos de los familiares de los rehenes liberados este lunes por Hamás.

En Egipto, Trump estará presente en la firma del acuerdo de paz con el que se pone fin a la guerra en Gaza. En declaraciones a los medios que le acompañan en el viaje, el presidente de Estados Unidos se ha mostrado orgulloso de que la de Gaza sea «la octava guerra» que ha podido resolver. Además, el líder republicano, que presume de ser «bueno resolviendo guerras» y «haciendo la paz», adelanta que su propósito ahora es intermediar entre Pakistán y Afganistán, donde los talibanes paquistaníes se enfrentan al gobierno talibán afgano.