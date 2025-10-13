Trump es recibido en el Parlamento israelí con una gran ovación y lemas de ‘Trump el presidente de la paz’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido recibido recibido en el aeropuerto Internacional de Ben Gurión por el primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, y por distintas autoridades del país asiático a su llegada a Tel Aviv para reunirse con los familiares de los rehenes y hablar con el parlamento israelí. Desde allí se ha dirigido hasta el Parlamento nacional, la Knesset, donde un grupo de personas le han esperado portando gorras con los lemas de MAGA y Trump the peace president (Trump el presidente de la paz), en claro agradecimiento por frenar el conflicto en la Franja de Gaza.

El presidente norteamericano, que ha sido ovacionado en pié por todo el parlamento hebreo, se ha reunido previamente con varios familiares de rehenes secuestrados por Hamás. Además, tras su comparecencia en la cámara israelí, Trump visitará a los rehenes en el hospital Shaba Medical Center de Tel Aviv.

A su llegada a Israel, el líder norteamericano ha dado por «terminada» la guerra entre las partes contendientes gracias a un pacto al hilo de una propuesta realizada la semana pasada por el gobierno estadounidense. El magnate neoyorquino, que ha saludado a Netanyahu con una amplia sonrisa nada más aterrizar, admitió durante su viaje a bordo del Air Force One que había mantenido «algunas disputas» con el mandatario israelí pero que «ya se han zanjado».

Los dos líderes intercambiaron varias palabras en el aeropuerto antes de saludar al resto de los presentes, entre ellos el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, y el embajador israelí, Yechiel Leiter. Trump también saludó a su enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y a su yerno Jared Kushner.