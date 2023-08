El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump visita este jueves la Corte Federal de Washington para que la juez de instrucción le lea los cuatro nuevos cargos que le han imputado: conspiración, manipulación de testigos y obstrucción de un procedimiento legal. Todos ellos relacionados con la investigación abierta contra él por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020 que ganó Biden, lo que culminó con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Es la primera vez que un presidente norteamericano es procesado por un delito federal como este.

De camino a Washington, Donald Trump ha escrito en su res social que «voy camino de Washington para ser arrestado por haber contestado una elección corrupta, amañada y robada», escribió en Truth Social. «Es un gran honor, porque me arrestan por vosotros», añadió, aunque en realidad no iba a producirse un arresto. Éste es el mensaje que Trump ha utilizado reiteradamente desde que anunció su candidatura a la Presidencia de EEUU. «En el fondo, no van a por mí», dijo ya hace semanas. «Van a por vosotros, yo sólo estoy en su camino».

«Los demócratas no quieren competir contra mí, de lo contrario no recurrirían a esta instrumentalización sin precedentes de la ‘Justicia’. Pero pronto, en 2024, será nuestro turno», ha añadido Donald Trump en su plataforma. Y desafiante ha añadido: «¡Necesito una inculpación más para garantizar mi elección!» en 2024.

Ha dicho también que va a Washington por haber «cuestionado unas elecciones corruptas, amañadas y robadas», una afirmación que repite sin pruebas desde los comicios de 2020, que ganó Biden.

Las dos imputaciones anteriores a Trump se centraron en pagos secretos a la actriz porno Stormy Daniels y en negligencia en el manejo de documentos gubernamentales confidenciales. Ahora los cargos federales son más graves porque el fiscal Jack Smith le acusa de complot contra el Estado, junto con seis conspiradores más. En un auto de 45 páginas publicado este martes, el fiscal lo acusa de «socavar los cimientos de la democracia estadounidense al intentar alterar el recuento de votos en las presidenciales» una inculpación inédita y especialmente grave al ser presidente cuando se produjo el asalto al Capitolio.

La previsión de hoy es que Donald Trump, de 77 años, se presente a la vista preliminar ante la jueza de instrucción Moxila Upadhyaya. A su llegada quedará bajo arresto, le tomarán las huellas dactilares, pero, de nuevo, no le harán una fotografía. Ahí lo más probable es que le impongas condiciones para que quede en libertad. Posteriormente, el caso pasará a la juez federal Tanya Chutkan, que aportó dinero a la campaña de Obama y que ya falló contra él en un caso en 2021.