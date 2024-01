Derrota ‘woke’: dimite por antisemitismo y plagio la rectora de la Universidad de Harvard

La rectora de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, ha anunciado este martes su dimisión tras verse envuelta en la polémica por sus declaraciones del mes pasado sobre el antisemitismo ante el Congreso de Estados Unidos y unas recientes acusaciones de plagio en su trabajo académico.

Gay, la primera rectora negra de Harvard, ha sido sometida a escrutinio por su gestión de la comunicación institucional en torno a la guerra defensiva de Israel contra los terroristas de Hamás. La ya ex rectora ha afirmado en una carta que su decisión de dimitir responde a consultas con el órgano de gobierno del centro universitario, que le reiteró su apoyo.

La ex rectora alude a unas «tensiones y divisiones» que han «debilitado los vínculos de confianza y reciprocidad» en la comunidad universitaria, a las «dudas» sobre su compromiso contra el odio y su respeto al rigor escolar, y se declara «asustada» por ataques personales «alimentados por animadversión racial».

En una sesión en el Congreso el pasado 5 de diciembre, en un contexto de tensión en las universidades por la guerra en Gaza, Gay fue preguntada sobre si llamar a la violencia contra los judíos violaba las normas de la institución educativa, a lo que respondió que «dependía del contexto», lo que generó controversia.

Otra rectora presente en esa sesión, la de la prestigiosa Universidad de Pensilvania, Liz Magill, y que respondió al agresivo interrogatorio de los legisladores en términos similares a los de Gay, renunció a su puesto cuatro días después.

Acusada de plagio

Recientemente, la ex rectora de Harvard también ha sido acusada de plagio en su trabajo académico y la víspera fue objeto de una denuncia ante la universidad que exige investigarla porque los ejemplos de material no citado adecuadamente se elevarían al medio centenar, según el diario The Washington Free Beacon.

En diciembre, el órgano de gobierno de Harvard dijo que la revisión del trabajo de Gay reveló ejemplos de «citación inadecuada» pero no las consideró mala conducta investigadora y la propia ex rectora pidió correcciones de dos documentos y está actualizando una disertación para paliarlo, según indicó.

En una carta, ese organismo ha lamentado la dimisión de Gay y ha explicado que, en vista de la «escalada de controversia y conflicto» en Harvard, que extienden al ámbito de la «educación superior», la cúpula directiva ha buscado defender «el interés superior de la institución».

Gay, que es politóloga, cierra el mandato más corto en la historia de la universidad tras ser nombrada rectora el pasado julio y se reincorporará como profesora. Será sustituida temporalmente en el cargo por Alan Garber, un economista y médico que hasta ahora era jefe académico, indicó el organismo.