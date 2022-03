«Había humo y polvo por todas partes. Nos escondimos dentro del armario. Pensamos que íbamos a ser capturados». Así relata Maxim Korovii cómo vivió el impacto de un misil contra su casa. Los bombardeos de las últimas horas sobre Kiev han dejado al menos dos muertos y tres heridos entre la población civil.

«Me desperté, mi madre me despertó. Había humo y polvo por todas partes. Nos escondimos dentro del armario. Pensamos que íbamos a ser capturados, que los rusos iban a entrar por la puerta. Pero no era así. Salimos del apartamento y vimos que las escaleras no estaban, todo estaba ardiendo. No sabíamos qué hacer. Corrimos al balcón. Nos vestimos con lo primero que encontramos y salimos pasando de balcón en balcón. Saltamos cuando llegamos a la entrada del otro edificio. Ahora estamos recuperando algunas de nuestras cosas con la ayuda de los bomberos», ha contado.