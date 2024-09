Debate vicepresidencial: por qué importa el careo de Walz y Vance en una campaña sin precedentes

Este martes, 1 de octubre, se celebra en Nueva York el debate vicepresidencial a las 21:00 horas (3:00 ya del miércoles en España) en la cadena CBS News entre el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, y el senador republicano de Ohio, JD Vance. Según las últimas encuestas, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el ex presidente de EEUU Donald Trump van empatados en los estados indecisos, que tienen la clave. Harris no convence a la clase media, fundamental para ganar. Mientras, el apoyo del voto latino de Harris se encoge y cae a mínimos históricos en unas elecciones presidenciales en las que cada voto cuenta. A continuación, se enumeran las claves de este debate: cuándo se celebra y por qué es importante, a pesar de que los enfrentamientos entre los candidatos a vicepresidente dejan pocos titulares. Sin embargo, en esta carrera presidencial, entre el ex presidente de EEUU Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris sin precedentes, estos números 2 tienen la oportunidad de moldear todavía la campaña.

Enfrentamiento. El debate entre Walz y Vance se celebra en la CBS News, propiedad de Paramount Global, con sede en Times Square. Su presidente George Cheeks es conocido por haber participado en diferentes actos con el ex presidente Barack Obama, al que ha introducido en el mundo del entretenimiento.

Tim Walz vs J. D. Vance. Walz, el gobernador demócrata de Minnesota, se convirtió en la elección de Kamala Harris como número 2 después de que se hiciera viral un vídeo en el que tachó de «raros» a los republicanos rivales. Harris quería alguien que no le hiciera sombra, próximo a Wisconsin y Michigan, estados que necesita para mantener el conocido Muro Azul (Blue Wall). Vance, el senador republicano junior de Ohio, ha cuestionado a Harris por su fracaso ante la crisis de inmigración ilegal de EEUU. Marine, su historial militar destaca sobre el de Walz, que ha mentido sobre haber estado desplegado en Afganistán y ser veterano de guerra.

¿Cuándo es el debate?

El debate, de 90 minutos de duración, comenzará a las 21:00 horas. Será producido por la CBS y retransmitido por otras grandes cadenas y plataformas. Se celebrará en el CBS Broadcast Center de Nueva York.

¿Quién moderará el debate?

Norah O’Donnell, presentadora de Evening News, y Margaret Brennan, presentadora del programa político matinal de los domingos Face the Nation. El marido de O’Donnell, el cocinero Geoff Tracy, ha trabajado con la esposa de Barack Obama Michelle en su campaña sobre un estilo de vida saludable Let’s Move (Vamos a movernos) cuando era primera dama. Su trabajo se revisará con lupa después de la controversia generada por los moderadores del lance del pasado 10 de septiembre de Trump y Harris, David Miur y Linsey Davis, que no pararon de interrumpir y corregir a Trump, mientras no señalaron ninguna de las falsedades de Harris. Este debate fue en la cadena Abc, propiedad de Disney. Su consejero delegado Bob Iger es amigo del ex presidente Barack Obama.

¿Cómo se están preparando Vance y Walz?

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, ha ayudado al equipo de Walz. Ha hecho de Vance. Liz Allen, antigua ayudante de la campaña Obama-Biden, y Michael Tyler, director de Comunicaciones de la campaña de Harris-Walz han ayudado en la preparación. El líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Tom Emmer, ha hecho el papel de Walz con Vance.

¿Cuáles son las reglas del debate?

No está previsto silenciar los micrófonos. Walz se situará detrás de un podio en el lado derecho de la pantalla, con Vance en el opuesto. No habrá declaraciones de apertura. Walz será presentado en primer lugar. Cada candidato dispondrá de dos minutos para responder a las preguntas. El otro tendrá dos minutos para responder. Habrá un minuto adicional para réplicas. Los moderadores, los únicos autorizados a formular preguntas, podrán decidir si conceden a los candidatos un minuto más, de acuerdo con el reglamento. Los candidatos dispondrán de dos minutos para sus declaraciones finales. Vance será el último.