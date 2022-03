Ucrania, a través de la empresa energética del país, Ukrenergo ha afirmado este miércoles que la central nuclear de Chernóbil ha sido «totalmente desconectada» de la red eléctrica, como consecuencia de los ataques que sufrió la semana pasada por parte de las tropas rusas de ocupación tras la invasión que comenzó el pasado 24 de febrero.

Esta noticia ha aventado los temores mundiales a un nuevo incidente nuclear, ya que sin electricidad, no se puede seguir enfriando el reactor de la central de Chernóbil que está bajo el sarcófago que lo cubre en la actualidad.

La empresa pública ucraniana ha comunicado que «bebido a las acciones militares de los ocupantes rusos, la central de Chernóbil ha sido totalmente desconectada de la red eléctrica». Ha añadido que «la central nuclear no tiene suministro eléctrico».

Para mayor alerta mundial, la empresa hace una advertencia nada halagüeña: «Las acciones militares están en marcha, por lo que no hay posibilidad de restaurar las líneas», ha indicado, al tiempo que ha agregado que la localidad de Slavutich ha quedado igualmente sin suministro eléctrico.

Horas antes, Ukrenergo había apuntado en un comunicado publicado en su página web que «el sistema eléctrico es estable». «Los equipos de reparación de Ukrenergo y Oblenergos están reparando las líneas y las subestaciones dañadas una y otra vez cada día, encontrando vías de dar luz a la gente cuando la infraestructura queda totalmente destruida», ha subrayado.

Poco después, el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, resaltaba en sus redes sociales que «la única red eléctrica que da suministro a la central nuclear de Chernóbil y todas sus instalaciones nucleares, ocupadas por el Ejército ruso, ha sido dañada». «La central nuclear de Chernóbil ha perdido todo el suministro eléctrico», ha confirmado.

The only electrical grid supplying the Chornobyl NPP and all its nuclear facilities occupied by Russian army is damaged. CNPP lost all electric supply. I call on the international community to urgently demand Russia to cease fire and allow repair units to restore power supply 1/2

